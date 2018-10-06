Потребительские кредиты с банком «Приморье» стали доступнее

Потребительские кредиты с банком «Приморье» стали доступнееБанк «Приморье» потребительские кредиты
С 1 октября 2018 года для Клиентов — участников зарплатных проектов — действуют новые ставки по потребительским кредитам — от 11,1% годовых.
Банк Приморье
Банк Приморье
«Интерес к потребительским кредитам в Банке продолжает расти, — комментирует Заместитель Председателя Правления — директор Департамента розничного бизнеса Анна Талызина, — обычно 4 квартал — это период наибольшего спроса на заемные средства, когда Клиенты планируют новогодние каникулы, совершают крупные покупки, тем более в это время многие торговые предприятия проводят акции и предлагают высокие скидки. Мы тоже подготовились к „горячему сезону“ и сделали условия по кредитам максимально выгодными. В ближайшее время Банк еще расширит кредитную линейку и предложит Клиентам программу рефинансирования на особых условиях».
Подать заявку на кредит Клиенты могут быстро и удобно на сайте или в мобильном приложении Банка, обратиться за консультацией к кредитному менеджеру можно в любом офисе Банка.
Условия кредитования
- Ставка по кредиту: от 11,1%
- Необходимые документы: паспорт гражданина РФ
- Срок рассмотрения заявки: в течение дня
- Срок кредитования: от 6 месяцев до 5 лет
- Сумма кредита:
- для сотрудников: от 30 000 рублей до 1 000 000 рублей;
- для руководителей: от 30 000 рублей до 1 500 000 рублей;
- для пенсионеров: от 30 000 рублей до 300 000 рублей;
- для сотрудников: от 30 000 рублей до 1 000 000 рублей;
- Погашение кредита: ежемесячно по графику равными платежами
- получение зарплаты/пенсии на карту Банка «Приморье»
- возраст от 20 лет (на дату подачи заявки на кредит) до 70 лет (на момент окончания срока кредита)
- стаж работы на текущем месте работы — не менее 3 месяцев
- постоянная регистрация в регионе присутствия одного из подразделений Банка.
Подробно об условиях кредита на официальном сайте Банка и в Контакт-центре: 8 800 200 20 86 (звонок по России бесплатный)
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