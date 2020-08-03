ПримСоцБанк хочет стать лучше



ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» объявляет конкурс «Хотим быть лучше» и приглашает своих клиентов принять в нём участие. Для того, чтобы получить шанс выиграть набор сувенирной продукции, вам необходимо:

  • Прийти в банк в период с 1 по 31 августа;
  • Совершить любую операцию;
  • Оставить свой честный отзыв о работе сотрудников и банка в целом через специальный QR-код. Его вы сможете найти рядом с рабочим местом операциониста. Просто наведите на него камеру своего смартфона, форма отзыва появится автоматически.


Итоги конкурса мы подведём 4 сентября. Трёх победителей выберем случайным образом и наградим их памятными призами.

Ждём ваших отзывов и заранее благодарим за то, что помогаете нам становиться лучше!



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