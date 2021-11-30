Примсоцбанк представил обновлённые пакеты РКО

Примсоцбанк представил обновлённые пакеты РКОПримсоцбанк РКО расчетно-кассовое обслуживание
В Примсоцбанке начали действовать пакеты РКО, которые предусматривают ещё большую экономию расходов клиентов.
Так, теперь в пакет «Лайт» включён бесплатный пересчет наличных средств до 100 тысяч рублей. Комиссия за перечисление средств платежным поручением с расчетного счета юридического лица на счёт физлица в Примсоцбанке до 150 000 рублей отсутствует. Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета в рамках пакета «Бизнес» в сумме до 300 000 руб. составляет 1%, за перечисление до 150 000 рублей на счёт физлица – отсутствует.
Пакет «ВИП» включает в себя бесплатный пересчёт наличных до 500 000 рублей и бесплатное перечисление на счёт физлица до 300 000 рублей.
Отметим, пакеты РКО – это удобный инструмент, который позволяет оптимизировать расходы компании за счёт удобной тарификации. Благодаря новому предложению, ИП смогут сфокусироваться на ведении своего бизнеса и получить максимальную выгоду от банковского обслуживания.
- Мы постоянно изучаем потребности наших клиентов и предлагаем им решения, наиболее полно отвечающие конкретным задачам, которые стоят перед бизнесом. Также мы обновили текущие пакеты, постаравшись учесть отзывы наших клиентов, - отмечает Олеся Пинчук, начальник отдела обслуживания юридических лиц.
Ознакомиться подробнее с тарифами, а также подать заявку на пакеты рассчётно-кассового обслуживания можно на сайте банка. Получить консультацию можно по телефону 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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