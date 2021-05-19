Примсоцбанк запустил новый бизнес-пакет РКО «Базовый Плюс» для клиентов Екатеринбурга



С 1 мая по 31 августа 2021 года в Примсоцбанке действует новый пакет РКО – «Базовый Плюс». Он создан специально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предусматривает ещё большую экономию расходов клиента.

В рамках нового пакета всего за 1 рубль в месяц предусмотрен следующий комплекс услуг: открытие счета в рублях и иностранной валюте с последующим подключением пакета РКО, ведение расчетного счета в иностранной валюте, подключение к услуге "СМС-сервис", выпуск корпоративной карты Visa Business и карты для самоинкассации, обработка платежных документов резидентов пересчёт наличных до 100 тысяч рублей в месяц, бесплатный интернет-банк, постановка/принятие на учет контракта, изменение сведений о контракте, принятом на учет и многое другое.

Благодаря новому предложению клиенты смогут сфокусироваться на ведении своего бизнеса и получить максимальную выгоду от банковского обслуживания. Отметим, что действующие клиенты, порекомендовавшие своим партнерам открыть счета по данной акции, также получают приятный бонус – обслуживание за 1 рубль в течение месяца за каждого клиента, открывшего расчетный счет в период акции.

Ознакомиться подробнее с тарифами можно на сайте банка. Получить консультацию можно по телефону 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный. Телефон в Екатеринбурге: (343) 372-87-60.




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