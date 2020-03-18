Произошли изменения в тарифах РКО в банке Кубань Кредит

Произошли изменения в тарифах РКО в банке Кубань КредитБанк "Кубань Кредит" РКО расчетно-кассовое обслуживание
Уважаемые клиенты!
Банк «Кубань Кредит» с 23 марта 2020 года вносит изменения в тарифы расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (в рублях РФ и иностранной валюте).
Изменения коснутся пп. 5.3.8 главы II раздела 5 «Обслуживание международных контрактов и иных валютных операций в валюте Российской Федерации» и пп. 5.8 главы IV раздела 5 «Валютный контроль».
Ознакомиться с полной версией тарифов можно в офисах Банка и и на официальном сайте банка.
пп. 5.3.8 главы II раздела 5 «Обслуживание международных контрактов и иных валютных операций в валюте Российской Федерации»:
Оказываемые банком услуги:Внесение в ведомость банковского контроля записи о валютной операции:
-при проведении операции через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте
-при проведении расчетов по контракту (кредитному договору), принятому банком на учет, третьим лицом
Размер комиссионного вознаграждения:0,15% от суммы, минимум 100 руб., в том числе НДС)
Сроки осуществления оплаты:В день принятия банком Информации о валютных операциях
пп. 5.8 главы IV раздела 5 «Валютный контроль»:
Оказываемые банком услуги: Внесение в ведомость банковского контроля записи о валютной операции:
-при проведении операции через счет резидента, открытый в банке-нерезиденте
-при проведении расчетов по контракту (кредитному договору), принятому банком на учет, третьим лицом
Размер комиссионного вознаграждения: 0,15% от суммы минимум 10 ед. ин.валюты., в том числе НДС
Сроки осуществления оплаты: В день принятия банком Информации о валютных операциях
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