ПромСвязьБанк и Ставропольский край подписали соглашение о сотрудничестве

ПромСвязьБанк и Ставропольский край подписали соглашение о сотрудничествеБанки Промсвязьбанк льготная ипотека Госпрограмма 2020
Председатель ПСБ Петр Фрадков и Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Банк и Правительство края планируют совместно развивать проекты в финансово-кредитной сфере для дальнейшего экономического роста региона, улучшения качества жизни его жителей, в том числе, через реализацию национальных и инвестиционных проектов, программ развития предпринимательства, кредитование бизнеса и населения.
В частности, соглашением были закреплены ранее достигнутые договоренности о реализации программы льготного ипотечного кредитования ставропольцев. Теперь минимальная ипотечная ставка для них составит 3,99% годовых в рублях для сотрудников бюджетной сферы – зарплатных клиентов банка на покупку жилья на первичном и вторичном рынке по программе «Семейная ипотека». По другим ипотечным продуктам банк предоставит скидку к стандартной процентной ставке в размере до 0,8%.
Также всем жителям Ставрополья будет доступна ипотека под 5,85%, реализуемая в рамках проекта «Госпрограмма 2020» на квартиры в новостройках.
«Подписанное сегодня соглашение крайне важно, так как направлено на улучшение жилищных условий многих семей. Делать ипотеку доступнее для населения и повышать его финансовую грамотность - одна из приоритетных задач для банка. ПСБ заинтересован во всестороннем участии в развитии региона. Огромное значение имеет возможность расширения наших партнёрских отношений в разных секторах экономики Ставропольского края. Мы готовы активно участвовать в решении задач государственного уровня, поддерживать малый и средний бизнес. Банк может предложить свой опыт, лучшие практики, финансовые возможности, современные банковские технологии», – прокомментировала управляющий Ставропольским филиалом ПСБ Наталья Формина.
«Перед нами сегодня стоят закрепленные национальными проектами масштабные задачи, в том числе - по развитию жилищного рынка и обеспечением жителей края качественным и доступным жильем. На повестке дня также вопросы, связанные с поддержкой бизнеса, который в условиях пандемии особенно нуждается в помощи. Соглашение закрепляет наши договоренности с Банком о совместной работе по этим направлениям и открывает новые возможности для развития региона. Мы связываем с его реализацией добрые надежды», - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
ПСБ продолжит поддержку региональных предприятий, наиболее пострадавших от пандемии, в том числе организаций санаторно-курортной отрасли и сферы ЖКХ.
Предполагается участие банка и в развитии банковской инфраструктуры региона – систем кредитования, безналичной формы расчетов по выплате заработной платы.
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