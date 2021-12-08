Промтрансбанк: Замораживаем низкую ставку по кредиту «Зимние каникулы»акция потребительские кредиты Промтрансбанк
Наступила зима, приближаются новогодние праздники! Банк ПТБ запустил АКЦИЮ по потребительским кредитам - «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ». В период с 1 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года все жители Республики Башкортостан могут оформить кредит - «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ», по которому в первые два месяца действует максимально низкая ставка 5,9% годовых. Сумма кредита до 2 млн. рублей. Срок – до 5 лет. Возможно частичное и полное погашение задолженности без штрафных санкций. Также на этих условиях вы можете рефинансировать свои текущие кредиты в других банках. Этот продукт позволит вам в предстоящие зимние месяцы платить по кредиту меньше! Заморозьте низкую ставку по кредиту на зиму.
Одно из самых важных преимуществ для клиентов ПТБ - это отсутствие каких-либо дополнительных расходов по кредиту. Кредит предоставляется без страховок, без комиссий, без требований об оплате дополнительных услуг и сервисов.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749- 49-49.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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