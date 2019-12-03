Просто, честно, быстро: переводы с карты на карту



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Клиентам банка «КОЛЬЦО УРАЛА» доступны быстрые переводы с карты на карту любого банка России.

Воспользоваться сервисом можно как на сайте банка, так и в интернет-банке ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА».

Все просто: укажите номер и срок действия своей карты, номер карты получателя и подтвердите перевод разовым паролем из sms-сообщения.

Все честно: комиссию система посчитает и покажет сразу же, как только Вы введете сумму перевода. Комиссия — 1% от суммы перевода, но не менее 50 рублей.

Подробнее — на сайте, в чате интернет-банка или по телефону 8-800-500-50-11.




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