Проверка кредитных историй стала возможна в офисах «АК БАРС» Банка«АК БАРС» Банк кредитная история
Проверить свою задолженность по кредитам можно во всех отделениях «АК БАРС» Банка на территории России. Благодаря заключённому между «АК БАРС» Банком и Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» соглашению, у клиентов Банка появилась возможность получить свой кредитный отчёт без обращения непосредственно в БКИ. Кроме того, желающие могут отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации обо всех бюро, в которых хранится информация по субъекту.
Для получения кредитного отчёта, а также пакета дополнительных опций клиенту достаточно предъявить документ удостоверяющий личность.
Руководитель развития пассивных продуктов ПАО «АК БАРС» БАНК Юрий Соколов отмечает, что:
«Регулярная проверка кредитной истории позволяет отслеживать текущую долговую нагрузку и снизить риск получения кредитов злоумышленниками на ваше имя. Вы сможете самостоятельно оценить свои шансы на получение кредита, изучив свою кредитную историю».Кредитный отчёт отражает текущее состояние кредитной истории клиента. В нем есть информация по обязательствам клиента перед банками: какие кредиты были ранее и есть сейчас, кредитные карты, лимиты и сроки кредитования, поручительства, непогашенный остаток и своевременность внесения платежей. В кредитной истории также может быть отражена информация о решениях суда в отношении заёмщика.
А Генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин подчеркнул, что:
«Спрос на кредитный отчёт физическими лицами в России вырос в 10 раз по сравнению с 2013 годом. Это вызвано не только тем, что кредитная история плотнее входит в жизнь каждого человека, но и тем, что получение кредитного отчёта становится удобнее для клиента. Тщательный мониторинг данных, а также аккуратное исполнение своих кредитных обязательств помогут не только оценить свои возможности в получении новых заёмных средств, но и рассчитывать на более лояльные предложения от банков».
Источник: «АК БАРС» Банк, 17.07.17
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