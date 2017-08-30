Рефинансирование потребительских кредитов от АКИБАНКа: еще более выгодные условия

30.08.17

АКИБАНК

потребительский кредит

услуга банка

Услуга «Рефинансирование потребительских кредитов» была предложена АКИБАНКОМ своим клиентам в начале 2017 года. Эта востребованная программа интересна тем, кто хочет снизить платежи по дорогим кредитам.



Суть программы состоит в том, что заёмщик оформляет новый кредит в АКИБАНКЕ в размере суммы долга перед другим банком или несколькими банками. Благодаря более низкой процентной ставке (от 13,9% годовых) и большему сроку кредитования (от 1 года до 5 лет) заёмщик сможет значительно уменьшить свой ежемесячный платёж. Воспользовавшись этой программой, можно погасить кредиты в разных банках и получить дополнительные денежные средства на неотложные нужны и в дальнейшем оплачивать один кредит в АКИБАНКЕ, что позволит сэкономить время заёмщика.



Отличительной особенностью АКИБАНКА является постоянное совершенствование банковских продуктов и обеспечение благоприятных условий для обслуживания своих клиентов. Это и снижение ставок по кредитам, и создание специальных предложений. Одно из них – рефинансирование потребительского кредита по фиксированной ставке, независимо от того на какой срок вы оформляете кредит. А значит, выплачивать кредит станет еще легче!



Торопитесь воспользоваться данной услугой, так как предложение действует до 1 ноября 2017 года.



Источник: АКИБАНК, 29.08.2017 г.



