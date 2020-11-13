Роял Кредит Банку – 30 лет!Банки Роял Кредит Банк
Уважаемые клиенты и партнеры!
30 лет назад, 14 ноября 1990 года, в Комсомольске-на-Амуре был зарегистрирован Устав коммерческого банка «Дземги», который вырос в сегодняшний «Роял Кредит Банк» и занял свое достойное место на банковском рынке Дальнего Востока.
Доверие клиентов позволило открыть и успешно развивать Хабаровский и Приморский филиалы, а в 2018 году головной офис Банка был переведен в столицу Дальневосточного федерального округа – город Владивосток.
В канун дня основания хотелось бы подвести некоторые итоги работы Банка.
АО «Роял Кредит Банк» сегодня насчитывает 8 работающих офисов в четырех городах Приморского и Хабаровского краев, а сеть терминалов самообслуживания насчитывает более 600 устройств и давно шагнула за пределы региона.
В юбилейном, 2020-м году запущен пилотный офис нового формата на территории пешеходно-торгового комплекса, позволяющий оперативно обслуживать большой поток клиентов, экономя время на визит в Банк.
Приоритетное направление работы Роял Кредит Банка – сотрудничество с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Работа бизнес-подразделений позволяет Банку входить в топ-рейтинги среди дальневосточных региональных банков. Портфель вложений в экономику региона приближается к миллиарду рублей, а по объему факторинга Банк входит в 20-ку факторинговых компаний страны.
Большое внимание Банк уделяет и работе с частными клиентами. Благодаря внимательным менеджерам, выгодным условиям по депозитам и широкому спектру востребованных банковских продуктов – от переводов близким до ипотечных программ, – клиенты остаются добрыми друзьями Банка на протяжении многих лет. Современные каналы дистанционного обслуживания, запущенные в Банке, позволяют клиентам открыть и пополнить вклад, обменять валюту, сделать оплату или перевод даже без похода в офис.
30 лет – зрелый возраст. Но Банк ни на секунду не останавливается в своем развитии, чтобы соответствовать и предвосхищать ожидания наших дорогих клиентов. Поэтому сейчас хотелось бы сделать вам особое предложение – депозит на три месяца, доступный как физическим, так и юридическим лицам, с повышенной ставкой – 5,5% годовых.
Спасибо, что вы с нами!
Председатель Правления АО «Роял Кредит Банк»
Виктория Сергеевна Иванова
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