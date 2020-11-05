РУНА-БАНК: развитие электронных сервисов

РУНА-БАНК: развитие электронных сервисовБанки РУНА-БАНК
О сложном - простыми словами. На вопросы о развитии электронных банковских сервисов ответил Алексей Валерьевич Ухлин, начальник УЭК АО "РУНА-БАНК".
– Банк участвует в развитии различных электронных сервисов, в том числе относящихся к «электронному правительству». Само выражение «электронное правительство» на слуху, но что это такое, многие люди точно не смогут ответить. Расшифруем?
– Идея электронного правительства связана с развитием информационных технологий. Термин появился в 90-х годах прошлого столетия, сначала на Западе, потом быстро перекочевал в Россию. В основе данной идеи – использование технологий на благо общества, внедрение их в работу правительства страны для того, чтобы повысить прозрачность и эффективность деятельности госаппарата. А также предоставление людям возможности получать от государства услуги быстро, без волокиты, безопасно. Мы живем в информационном мире и степень внедрения электронного правительства – важный показатель уровня развития страны. Есть даже специальный рейтинг развитости системы электронного правительства, который составляют представители ООН. Конечно, базовым вопросом является распространенность интернета. Если сервисы имеются, но у человека нет доступа к ним, то о каком комфорте получения услуг можно говорить? Для того, чтобы сервисы были доступными, создаются центры общественного доступа к информации о деятельности органов государственной власти и их электронным услугам. Сегодня все знакомы с порталом Госуслуги, с работой МФЦ. Доступные смартфоны, тарифы на интернет, удобные мобильные приложения становятся факторами роста количества пользователей сервисов и дальнейшего их развития. Сегодня владельцы смартфонов генерируют основную часть интернет-трафика.
Важный момент – вовлеченность различных организаций в создание удобной системы, ведь концепция электронного правительства включает взаимодействие на самых разных уровнях. Это и взаимодействие госслужб и органов между собой, и государства с гражданами и частными компаниями. Важно и как строится взаимодействие между самими компаниями.
– Какое место занимают банки в этой системе? На примере РУНА-БАНКА, какие сервисы внедрены, какой обмен данными осуществляется?
– Можно сказать, что финансовые организации находятся на передовой в плане развития электронного правительства и в целом удобных удаленных сервисов для населения. В нашем банке в рамках взаимодействия с электронным правительством реализовано подключение банка к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия). Для понимания: в СМЭВ представлено множество сервисов, предоставляемых гражданам и организациям органами власти. Мы предоставляем доступ к тем сервисам, которые нам кажутся перспективными для нашей деятельности.
УпрИд (сервис упрощенной идентификации) – один из них. Может использоваться для упрощенной идентификации наших клиентов, а также для идентификации клиентов других кредитных и микрокредитных организаций по их поручению. Реализован в соответствии с законом 115-ФЗ в виде проверки представленных ФИО и реквизитов документов по базам данных госорганов и привязки абонентского номера через оператора связи. Это экономит время, позволяет получать услугу удаленно, что в условиях пандемии особенно актуально.
Выписка о состоянии лицевого счета в ПФР – также сервис СМЭВ. Выписка запрашивается при согласии физического лица для осуществления скоринговых процедур. Предоставляется в заверенном электронной подписью виде.
- Какие иные электронные сервисы, которые не связаны с развитием «электронного правительства», при этом обеспечивающие клиентам быстроту и комфорт осуществления расчетов сегодня на повестке дня?
– Актуальной темой является оплата по QR-коду. Напомню, что для подобных расчетов не требуется банковская карта. До недавнего времени бесконтактная оплата была доступна только обладателям определенного вида смартфонов, со встроенным NFC-модулем. В настоящее время для оплаты по QR-коду подойдет любой телефон с камерой, который поддерживает банковские приложения. Оплату по QR-кодам многие торговые сети настроили через Систему быстрых платежей (СБП). Данный сервис дает возможность переводить деньги по номеру мобильного телефона или QR-коду вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств, единственное условие, оба банка должны быть участниками СПБ. Мы находимся на этапе подключения к системе быстрых платежей национальной системы платежных карт (НСПК). К концу года мы будем в строю. Кроме того, есть в планах альтернативная реализация метода оплаты с использованием QR-кодов, которая не требует надежного подключения к интернету.
Отдельная тема – взаимодействие банка с сотовыми операторами. Мы предоставляем абонентам операторов связи услуги мобильной коммерции (расчетов с использованием средств, находящихся на абонентском счете). На данный момент сервис предоставляется нами для абонентов Теле2, абоненты остальных операторов получают доступ к нашим услугам с помощью других кредитных организаций.
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