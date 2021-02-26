Самый выгодный эквайринг для малого бизнеса за 1,3% в Челиндбанке

Самый выгодный эквайринг для малого бизнеса за 1,3% в ЧелиндбанкеБанки VISA ЧЕЛИНДБАНК эквайринг
Банк предлагает микропредприятиям пониженную ставку торговой уступки на операции по картам Visa.
В Челиндбанке стартовала акция для предприятий микробизнеса. Заключив с банком договор эквайринга, клиент получает пониженную ставку торговой уступки на операции по картам Visa – 1,3% сроком на 6 месяцев.
Предложением могут воспользоваться торгово-сервисные предприятия, у которых объем выручки за год составляет не более 20 млн рублей, а годовой оборот по картам Visa не превышает 7 млн рублей. Более подробные условия для участников акции – на сайте банка.
Подключиться к эквайрингу в рамках акции клиенты смогут до 30 июня 2023 года, срок действия акции – с 25 февраля 2021 года по 31 декабря 2023 года.
Оставить онлайн-заявку на подключение можно на официальном сайте банка.
Подробные условия акции:
Участвуют торгово-сервисные предприятия, заключившие договор эквайринга с Банком, удовлетворяющие следующим условиям.
- ТСП является Микропредприятием по определению в соответствии с 209-ФЗ от 24.07.2007 (информация о предприятии включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).
- ТСП не является дочерней структурой какой-либо компании или группы компаний.
- Объем выручки ТСП за год не превышает 20 млн. руб. (по всем каналам и средствам платежей).
- Оборот ТСП по картам Visa за год не превышает 7 млн. руб.
- Характер деятельности ТСП не относится к списку исключений.
Категории ТСП (MCC), которые нельзя использовать в рамках акции представлены в таблице.
Список исключений:
- 3000-3350, 4511 - Авиаперевозки
- 3501-3836 - Гостиничный бизнес, отели
- 4900 - Жилищно-коммунальные услуги
- 5411 - Универсальные продовольственные магазины, супермаркеты
- 5814 - Предприятия быстрого питания
- 5962 - Прямой маркетинг. Услуги, относящиеся к туризму
- 5966 - Исходящий телемаркетинг
- 5967 - Входящий телемаркетинг
- 6012 - Финансовые учреждения: торговля и услуги
- 6051 - Нефинансовые организации: квази-кэш
- 6513 - Агенты недвижимости и менеджеры - аренда
- 7273 - Служба знакомств
- 7995 - Азартные игры, тотализаторы, включая лотерейные билеты, фишки казино, ставки на гонки (бега) и иные ставки
- 9211 - Судебные издержки, включая алименты и детские пособия
- 9222 - Штрафы
- 9223 - Залог и платежные обязательства
- 9311 - Налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи
- 9399 - Государственные и муниципальные услуги, нигде более не классифицированные
- 9402 - Почтовые услуги
Участие в акции прекращается ТСП досрочно в случае:
- выявления мошеннических операций;
- превышения суммы установленного оборота по картам VISA;
- отмены акции Банком в одностороннем порядке для всех участников и надлежащем их уведомлении.
Акционное предложение:
участникам Акции устанавливается пониженная ставка торговой уступки по услуге «эквайринг» на операции по картам ВИЗА – 1,3% на 6 месяцев.
Обязанности участников:
участник будет обязан размещать у себя знаки о приёме карт Visa, предоставляемые Банком.
Акция действует до 31 декабря 2023 г.
Начало работы клиента по акции возможно до 30 июня 2023 года.
Акционное предложение не суммируется с другими акциями Банка по эквайрингу. Торгово-сервисное предприятие может участвовать одновременно только в одной эквайринговой акции Банка.
Условия акции могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.
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