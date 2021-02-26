Самый выгодный эквайринг для малого бизнеса за 1,3% в Челиндбанке



Банк предлагает микропредприятиям пониженную ставку торговой уступки на операции по картам Visa.

В Челиндбанке стартовала акция для предприятий микробизнеса. Заключив с банком договор эквайринга, клиент получает пониженную ставку торговой уступки на операции по картам Visa – 1,3% сроком на 6 месяцев.

Предложением могут воспользоваться торгово-сервисные предприятия, у которых объем выручки за год составляет не более 20 млн рублей, а годовой оборот по картам Visa не превышает 7 млн рублей. Более подробные условия для участников акции – на сайте банка.

Подключиться к эквайрингу в рамках акции клиенты смогут до 30 июня 2023 года, срок действия акции – с 25 февраля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Оставить онлайн-заявку на подключение можно на официальном сайте банка.

Подробные условия акции:

Участвуют торгово-сервисные предприятия, заключившие договор эквайринга с Банком, удовлетворяющие следующим условиям.

  1. ТСП является Микропредприятием по определению в соответствии с 209-ФЗ от 24.07.2007 (информация о предприятии включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).
  2. ТСП не является дочерней структурой какой-либо компании или группы компаний.
  3. Объем выручки ТСП за год не превышает 20 млн. руб. (по всем каналам и средствам платежей).
  4. Оборот ТСП по картам Visa за год не превышает 7 млн. руб.
  5. Характер деятельности ТСП не относится к списку исключений.


Категории ТСП (MCC), которые нельзя использовать в рамках акции представлены в таблице.
Список исключений:

  • 3000-3350, 4511 - Авиаперевозки
  • 3501-3836 - Гостиничный бизнес, отели
  • 4900 - Жилищно-коммунальные услуги
  • 5411 - Универсальные продовольственные магазины, супермаркеты
  • 5814 - Предприятия быстрого питания
  • 5962 - Прямой маркетинг. Услуги, относящиеся к туризму
  • 5966 - Исходящий телемаркетинг
  • 5967 - Входящий телемаркетинг
  • 6012 - Финансовые учреждения: торговля и услуги
  • 6051 - Нефинансовые организации: квази-кэш
  • 6513 - Агенты недвижимости и менеджеры - аренда
  • 7273 - Служба знакомств
  • 7995 - Азартные игры, тотализаторы, включая лотерейные билеты, фишки казино, ставки на гонки (бега) и иные ставки
  • 9211 - Судебные издержки, включая алименты и детские пособия
  • 9222 - Штрафы
  • 9223 - Залог и платежные обязательства
  • 9311 - Налоги, сборы, пени, штрафы, таможенные платежи
  • 9399 - Государственные и муниципальные услуги, нигде более не классифицированные
  • 9402 - Почтовые услуги


Участие в акции прекращается ТСП досрочно в случае:

  1. выявления мошеннических операций;
  2. превышения суммы установленного оборота по картам VISA;
  3. отмены акции Банком в одностороннем порядке для всех участников и надлежащем их уведомлении.


Акционное предложение:
участникам Акции устанавливается пониженная ставка торговой уступки по услуге «эквайринг» на операции по картам ВИЗА – 1,3% на 6 месяцев.

Обязанности участников:
участник будет обязан размещать у себя знаки о приёме карт Visa, предоставляемые Банком.

Акция действует до 31 декабря 2023 г.

Начало работы клиента по акции возможно до 30 июня 2023 года.

Акционное предложение не суммируется с другими акциями Банка по эквайрингу. Торгово-сервисное предприятие может участвовать одновременно только в одной эквайринговой акции Банка.

Условия акции могут быть изменены Банком в одностороннем порядке.




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