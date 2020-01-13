«СЧАСТЛИВЫЙ» кредит в Промтрансбанке

«СЧАСТЛИВЫЙ» кредит в ПромтрансбанкеПромтрансбанк потребительские кредиты
Банк ПТБ - единственный башкирский банк - поздравляет жителей Башкирии с НОВЫМ 2020 ГОДОМ и желает каждому - крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и конечно же счастья!
ПТБ запускает в новом году кредит - «СЧАСТЛИВЫЙ», без страховок и дополнительных условий - Вам не нужно быть клиентом Банка, иметь зарплатный проект, покупать страхование жизни или платить комиссии. Вам нужен кредит «СЧАСТЛИВЫЙ» по ставке 13,9% годовых. На любые цели и покупки – от нового айфона до кругосветного путешествия! Все в Ваших руках.
Условия по кредиту:
- ставка 13,9% годовых
- от 50 000 до 2 000 000 руб.
- возраст заемщика от 18 до 70 лет
- срок кредита от 3 месяцев до 5 лет
- БЕЗ СТРАХОВОК, БЕЗ КОМИССИЙ
Заполняйте заявку прямо на сайте. Одобрим в течение 2-х часов! Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999- 999
Мы рады видеть Вас в наших отделениях
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