Сервис мобильных платежей Mir Pay стал доступен клиентам ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)карта "МИР" платёжная система "Мир" Яринтербанк Mir Pay
Держатели карт «Мир» банка получили возможность бесконтактно оплачивать покупки и услуги с помощью смартфона.
Mir Pay – это сервис, разработанный платежной системой «Мир», воспользоваться которым смогут держатели карт «Мир», владельцы любых смартфонов с операционной системой Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.
Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» – как контактную, так и бесконтактную, предварительно скачав приложение Mir Pay, которое доступно в Play Market.
Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого необязательно. Покупки на небольшие суммы (до 1000 руб.) можно совершать, даже не выполняя разблокировку смартфона.
Подробнее можно узнать на сайте платежной системы "МИР"
Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.
Сервис Mir Pay стал доступен владельцам карт банка при технологической поддержке процессингового центра «КартСтандарт» (ГК ЦФТ).
Подробнее про Mir Pay можно узнать на сайте Яринтербанка.
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