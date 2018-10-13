СКБ-банк снижает ставки по кредитам



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Потребительские кредиты в СКБ-банке стали еще доступнее! По одной из самых популярных кредитных программ «На все про все» снижена ключевая ставка – до 9,9%.

Для получения кредита необходим минимальный пакет документов, а срок рассмотрения заявки составляет всего 1-2 рабочих дня. Оформить заявку на потребительский кредит «На все про все» можно на официальном сайте банка.
Кредит «На всё про всё»:

  • Условия кредита: Годовая ставка от 11,9%
  • Сумма кредита: до 1 300 000 рублей
  • Срок кредита: до 5 лет
  • Время рассмотрения заявки: до 2-х дней
  • Требования к заёмщику: Возраст - от 23 лет до 67 лет
  • Стаж работы: От 3-х месяцев на текущем месте работы
  • Регистрация и проживание: На территории присутствия Банка
  • Гражданство: Российская Федерация
  • Необходимые документы: Паспорт гражданина РФ
  • Дополнительный документ на выбор: СНИЛС, водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, загранпаспорт
  • Военный билет: Обязательно для мужчин возрастом до 27 лет
  • Справка о доходах: 2-НДФЛ / По форме банка / выписка с зарплатного счета


В прошлом месяце СКБ-банк вошел в пятерку крупнейших региональных банков по размеру активов, а также был включен в рейтинг ТОП-500 крупнейших российских компаний по версии РБК.



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