СКБ-банк снижает ставки по кредитам

СКБ-банк снижает ставки по кредитамСКБ-банк потребительские кредиты
Потребительские кредиты в СКБ-банке стали еще доступнее! По одной из самых популярных кредитных программ «На все про все» снижена ключевая ставка – до 9,9%.
Для получения кредита необходим минимальный пакет документов, а срок рассмотрения заявки составляет всего 1-2 рабочих дня. Оформить заявку на потребительский кредит «На все про все» можно на официальном сайте банка.
Кредит «На всё про всё»:
- Условия кредита: Годовая ставка от 11,9%
- Сумма кредита: до 1 300 000 рублей
- Срок кредита: до 5 лет
- Время рассмотрения заявки: до 2-х дней
- Требования к заёмщику: Возраст - от 23 лет до 67 лет
- Стаж работы: От 3-х месяцев на текущем месте работы
- Регистрация и проживание: На территории присутствия Банка
- Гражданство: Российская Федерация
- Необходимые документы: Паспорт гражданина РФ
- Дополнительный документ на выбор: СНИЛС, водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, загранпаспорт
- Военный билет: Обязательно для мужчин возрастом до 27 лет
- Справка о доходах: 2-НДФЛ / По форме банка / выписка с зарплатного счета
В прошлом месяце СКБ-банк вошел в пятерку крупнейших региональных банков по размеру активов, а также был включен в рейтинг ТОП-500 крупнейших российских компаний по версии РБК.
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