Скидка 30% на РКО для новых клиентов в Банке Акцепт!Банки Банк «Акцепт» акция РКО расчетно-кассовое обслуживание
Откройте расчетный счет в Банке Акцепт до 31.12.2020 г. включительно и получите скидку 30% на обслуживание в первые три месяца!*
Условия акции:
- Скидка действует при единовременной оплате за 3 первых месяца
- Бесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте
- Бесплатное оформление пакета документов при открытии счета юридическим лицам и ИП
- Подключение дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»
- Новый клиент не имеет открытых счетов и не обслуживался ранее в Банке Акцепт.
Тарифы РКО для новых клиентов банка
- ЭФФЕКТИВНЫЙ - Ежемесячная оплата в первые 3 месяца 693₽ / далее 990₽ в месяц
- ДЕЛОВОЙ - 1 253₽ / 1 790₽
- УСПЕШНЫЙ - 1 533₽ / 2 190₽
- АКТИВНЫЙ - 2 793₽ / 3 990₽
- ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 6 993₽ / 9 990₽
Подробнее по тел.: 8-800-100-27-37 и на сайте банка.
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