Скидка 30% на РКО для новых клиентов в Банке Акцепт!



Откройте расчетный счет в Банке Акцепт до 31.12.2020 г. включительно и получите скидку 30% на обслуживание в первые три месяца!*

Условия акции:
  • Скидка действует при единовременной оплате за 3 первых месяца
  • Бесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте
  • Бесплатное оформление пакета документов при открытии счета юридическим лицам и ИП
  • Подключение дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»

  • Новый клиент не имеет открытых счетов и не обслуживался ранее в Банке Акцепт.

Тарифы РКО для новых клиентов банка



  • ЭФФЕКТИВНЫЙ - Ежемесячная оплата в первые 3 месяца 693₽ / далее 990₽ в месяц
  • ДЕЛОВОЙ - 1 253₽ / 1 790₽
  • УСПЕШНЫЙ - 1 533₽ / 2 190₽
  • АКТИВНЫЙ - 2 793₽ / 3 990₽
  • ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 6 993₽ / 9 990₽


Подробнее по тел.: 8-800-100-27-37 и на сайте банка.



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