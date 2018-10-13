Сменить PIN-код на карте теперь можно через интернет банк

Сменить PIN-код на карте теперь можно через интернет банкPIN-код КБ «Долинск»
Банк Долинский вводит новую услугу - смена PIN-кода пластиковой карты.
Теперь Вы самостоятельно сможете сменить PIN-код вашей пластиковой карты с помощью сервиса Интернет-банк "Долинск".
Это очень удобно, если вы вдруг забыли свой PIN-код, а нужно срочно снять денежные средства, и поблизости нет операционного офиса, либо если это выходной или праздничный день.
Услуга «Смена PIN-кода карты» предоставляет возможность запросить новый PIN-код карты непосредственно в интерфейсе Интернет-банка.
Для смены PIN-кода необходимо выбрать карту в разделе «Карты и счета» на главной странице Интернет-банка и перейти на вкладку «PIN-код карты».
По нажатию на кнопку «Изменить PIN-код» будет отправлено SMS-сообщение с новым PIN-кодом на номер телефона, привязанный к карте.
С подробной инструкцией по смене PIN-кода можно ознакомиться на странице услуги официального сайта банка.
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