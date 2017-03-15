СМП Банк приступил к эмиссии карт «Мир» с чипами для бесконтактной оплаты

СМП Банк приступил к эмиссии карт «Мир» с чипами для бесконтактной оплатыСМП Банк карта "МИР" платёжная система "Мир"
СМП Банк первым из ТОП-30 крупнейших российских банков приступил к эмиссии карт Национальной платёжной системы «Мир» с возможностью бесконтактной оплаты.
Теперь расплатиться картой «Мир» СМП Банка можно в одно касание — достаточно поднести карту к POS-терминалу, и операция будет проведена моментально. Если сумма не превышает 1 тысячи рублей, то последующего ввода PIN-кода не потребуется. В результате клиенты СМП Банка смогут практически мгновенно оплачивать товары и услуги, экономя своё время.
На новую технологию будут переведены в первую очередь карты «Мир Классическая» СМП Банка. Для заказа и оформления карты с новой функцией клиенту не потребуется совершать дополнительных действий — теперь абсолютно все карты «Мир» СМП Банка классической категории будут по умолчанию выпускаться с чипами бесконтактной оплаты.
Директор департамента платёжных систем СМП Банка Елена Биндусова отметила, что:
«Мы рады, что СМП Банк в числе первых приступает к новому этапу реализации такого важного стратегического проекта, как развитие национальной системы платежных карт «Мир». Сегодня мы запускаем эмиссию карт классической категории, а в течение нескольких месяцев приступим к выпуску карт «Аэрофлот-Мир Классическая» и «Мир Премиальная». Подключение возможности бесконтактных платежей — это важный шаг в развитии национальной платежной системы, который сделает использование карт «Мир» еще более удобным и комфортным для клиентов.»
Надо отметить, что в декабре 2015 года СМП Банк также, в составе первых семи российских банков, приступил к выпуску карт национальной платёжной системы «Мир».
Источник: СМП Банк, 14.03.2017
Комментарий Банкиршы:
Платёжная система «МИР» - по состоянию на 15 марта 2017 года к участию в платёжной системе «Мир» присоединилось 236 банков, из которых 57 банков стали уже эмитентами платёжных карт «Мир»(т.е. приступили к выпуску карт), и 118 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт. (данные НСПК на данную дату)
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