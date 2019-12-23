Снижение процентных ставок по кредитам для физических лиц с 20 декабря в Роскосмосбанке

Снижение процентных ставок по кредитам для физических лиц с 20 декабря в РоскосмосбанкеАО «РОСКОСМОСБАНК» потребительские кредиты
Уважаемые клиенты!
С 20 декабря 2019 года АО «РОСКОСМОСБАНК» снизил процентные ставки по Потребительскому кредиту.
Теперь процентные ставки по Потребительскому кредиту составляют от 13 % до 14,5% годовых.
Более подробную информацию можно получить у сотрудников Банка.
Потребительский кредит:
- быстрое принятие решения
- привлекательные процентные ставки
- дифференцированные или аннуитетные платежи
- фиксированные условия на весь срок кредитования
- без страховок и скрытых платежей
Условия по потребительскому кредиту
- Для сотрудников организаций*, получающих заработную плату на карту АО «РОСКОСМОСБАНК»
- Валюта кредита — рубли РФ
- Минимальный размер кредита — 100 000
- Максимальный размер кредита** — до 1 500 000
- Процентная ставка за пользование кредитом — от 13% до 13,5% годовых***
- Срок кредита — от 6 месяцев до 5 лет.
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