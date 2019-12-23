Снижение процентных ставок по кредитам для физических лиц с 20 декабря в Роскосмосбанке



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Уважаемые клиенты!

С 20 декабря 2019 года АО «РОСКОСМОСБАНК» снизил процентные ставки по Потребительскому кредиту.

Теперь процентные ставки по Потребительскому кредиту составляют от 13 % до 14,5% годовых.

Более подробную информацию можно получить у сотрудников Банка.

Потребительский кредит:
  • быстрое принятие решения
  • привлекательные процентные ставки
  • дифференцированные или аннуитетные платежи
  • фиксированные условия на весь срок кредитования
  • без страховок и скрытых платежей


Условия по потребительскому кредиту
  • Для сотрудников организаций*, получающих заработную плату на карту АО «РОСКОСМОСБАНК»
  • Валюта кредита — рубли РФ
  • Минимальный размер кредита — 100 000
  • Максимальный размер кредита** — до 1 500 000
  • Процентная ставка за пользование кредитом — от 13% до 13,5% годовых***
  • Срок кредита — от 6 месяцев до 5 лет.



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