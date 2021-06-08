Сортировщики и счетчики банкнот для оперативного пересчета

Сортировщики и счетчики банкнот для оперативного пересчетаБанки счетчики банкнот банковское оборудование
С помощью специализированного оборудования можно точно и максимально быстро просчитать любое количество купюр. В особенности без банноого оборудование не обойтись в банковской сфере. Современные счетчики и сортировщики банкнот очень просты в использовании, к тому же они позволяют полностью автоматизировать процесс и тем самым свести к минимуму любые ошибки при подсчете денег.
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Основные виды счетчиков и сортировщиков купюр
Зачастую банки предъявляют ряд определенных требований к оборудованию, при этом в ассортименте компаний можно найти:
- ролико-фрикционные модели, функционирующие с помощью фрикционных датчиков. Среди всех известных видов, ролико-фрикционные приборы считаются наиболее простыми и надежными в эксплуатации;
- вакуумные, которые способны определить тип, количество и номинал валюты по уголку. Причем провести подсчет вакуумные модели смогут даже если деньги будут находиться в упаковке, что существенно упростит работу кассиров и операторов банков;
- DORS и PRO. оборудование данных брендов считается самым качественным и долговечным. К слову, компании специализируются исключительно на производстве спецоборудования для банков и различных коммерческих фирм.
Сортировщики также стоит отнести к многофункциональной технике, которая экономит время при подсчете больших сумм, проверке их на подлинность и распределении денег по номиналу. К возможностям сортировщиков следует отнести:
- быстрое определение оригинальности банкнот за счет использования разных видов детекции (ИК, УФ и т.д.);
- сортировку денег по ориентации определение сведений об их количестве;
- распределение любых сумм по году эмиссии.
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Критерии выбора банковского оборудования для работы с банкнотами
Модели банковского класса отличаются от офисных конструкций более мощной производительностью и хорошим функционалом.
Они способны с легкостью справляться с большими объемами задач на протяжении 22 часов. Высокая цена устройств обусловлена их возможностями, ведь детекция может осуществляться одновременно по нескольким типам защиты (ИК, УФ). При этом все купюросчетные машинки функционируют практически по одному принципу: система роликов захватывает в бункер банкноты и транспортирует их по тракту в специальный лоток для приема денег.
Также стоит выделить модели, предназначенные для проверки подлинности денег.
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