Сотрудничество с Банком Алжира

Сотрудничество с Банком АлжираБанки Банк России
Банк России и Банк Алжира подписали Меморандум о взаимопонимании в области двустороннего сотрудничества.
Заключение Меморандума о взаимопонимании в области двустороннего сотрудничества обеспечит возможность взаимодействия финансовых регуляторов двух стран по вопросам денежно-кредитной политики, платежных систем, финансовой инфраструктуры, валютного законодательства, международных расчетов, а также иным вопросам.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- О рейтинге банков. Рейтинг Сбербанка у населения
- Банковская карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности» Глава II Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
- Депозиты юридических лиц. Моменты оформления 4
- Потребительский кредит Промсвязьбанка 7
- О вкладах (депозитах) Промсвязьбанка 2