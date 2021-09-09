Сотрудничество с Банком Алжира



Банк России и Банк Алжира подписали Меморандум о взаимопонимании в области двустороннего сотрудничества.

Заключение Меморандума о взаимопонимании в области двустороннего сотрудничества обеспечит возможность взаимодействия финансовых регуляторов двух стран по вопросам денежно-кредитной политики, платежных систем, финансовой инфраструктуры, валютного законодательства, международных расчетов, а также иным вопросам.



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