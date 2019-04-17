Статистика Банка России по выявлению поддельных денежных знаков за I квартал 2019 года



Фальшивые купюры (26863 bytes)
Фальшивые купюры
Банк России сообщает, что в I квартале 2019 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России.

Среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных номиналов:
  • пятитысячные (6220 банкнот),
  • тысячные (1835)
  • двухтысячные (680).

При этом поддельные двухтысячные банкноты – низкого качества (были изготовлены на репрографическом оборудовании).

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в I квартале 2019 года, в штуках выглядит так:


Номинал купюр I квартал 2019 года
– количество (шт.)
50006220
2000680
10001835
50089
20010
10043
5011
10 руб. (монета)8
5 руб. (монета)15
Итого:8911


Фальшивых банкнот иностранных государств за три месяца 2019 года было выявлено 523 штуки. Подавляющее большинство из них:
  • доллары США (449),
  • евро (61),
  • китайские юани (12)
  • фунт стерлингов Соединенного Королевства (одна поддельная банкнота).


Получить необходимую информацию о защитных признаках и самостоятельно проверить подлинность банкнот, находящихся в обращении, можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России».


Источник: Банк России, 17 апреля 2019 года




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