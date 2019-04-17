Статистика Банка России по выявлению поддельных денежных знаков за I квартал 2019 года

Статистика Банка России по выявлению поддельных денежных знаков за I квартал 2019 годаБанк России банкноты фальшивые купюры
Банк России сообщает, что в I квартале 2019 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России.
Фальшивые купюры
Фальшивые купюры
Среди выявленных подделок преобладают банкноты крупных номиналов:
- пятитысячные (6220 банкнот),
- тысячные (1835)
- двухтысячные (680).
При этом поддельные двухтысячные банкноты – низкого качества (были изготовлены на репрографическом оборудовании).
Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в I квартале 2019 года, в штуках выглядит так:
|Номинал купюр
| I квартал 2019 года
– количество (шт.)
|5000
|6220
|2000
|680
|1000
|1835
|500
|89
|200
|10
|100
|43
|50
|11
|10 руб. (монета)
|8
|5 руб. (монета)
|15
|Итого:
|8911
Фальшивых банкнот иностранных государств за три месяца 2019 года было выявлено 523 штуки. Подавляющее большинство из них:
- доллары США (449),
- евро (61),
- китайские юани (12)
- фунт стерлингов Соединенного Королевства (одна поддельная банкнота).
Получить необходимую информацию о защитных признаках и самостоятельно проверить подлинность банкнот, находящихся в обращении, можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России».
Источник: Банк России, 17 апреля 2019 года
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