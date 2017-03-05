Связь-Банк начал выпуск карты «Мир» для пенсионеров Пермского края

Связь-Банк начал выпуск карты «Мир» для пенсионеров Пермского краяСвязь-Банк карта "МИР" платёжная система "Мир"
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) первым начал выпуск карт Национальной платёжной системы «Мир» для пенсионеров Перми. Вручение первой карты прошло в торжественной обстановке в Пермском операционном офисе Связь-Банка при участии представителей Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю.
Управляющий Отделением ПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук заявил, что:
«Мы считаем, что введение новой платёжной системы «Мир» под контролем Центрального банка Российской Федерации создаст дополнительные гарантии для получателей пенсий. Сегодня на территории Пермского края более 500 тысяч пенсионеров получают пенсии через кредитные организации. Это примерно 60% от всех получателей пенсий. Никто не будет срочно заменять им действующие карты на новые – все будет проходить в рабочем порядке. По мере истечения срока действия карт других платёжных систем, пенсионерам будут выдаваться карты «Мир». Этот процесс может занять два-три года. Поэтому мы говорим, что все получатели пенсий, которые имеют сегодня карты других платёжных систем, могут продолжать ими пользоваться»В рамках специального пакета услуг «Пенсионный» Связь-Банк предоставляет гражданам пенсионного и пред пенсионного возраста бесплатное оформление и обслуживание карты «Мир».
Управляющий Пермским операционным офисом Банка Наталья Ковалёва пояснила:
«Сотрудники нашего опер. офиса, в том числе и я, лично тестируем «работоспособность» наших карт, и сегодня в Пермском крае карты «Мир» принимают не только известные торговые сети, но и обычные магазины шаговой доступности, что очень важно особенно для пенсионеров».Платёжная система «МИР»по состоянию на 05 марта 2017 года к участию в платёжной системе «Мир» присоединилось 225 банков, из которых 58 банков стали уже эмитентами платёжных карт «Мир»(т.е. приступил к выпуску карт), и 114 банков подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт. (данные НСПК)
Источник: Связь-Банк, 3 марта 2017
Материалы по теме