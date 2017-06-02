Связь-Банк предлагает новый автокредит под 16,9% на иномарки с пробегом



Связь-Банк предлагает заёмщикам новую программу автокредитования «Надёжный автопробег» на подержанные иномарки на сумму до 1,5 млн. рублей.

Оформить новый кредит в Связь-Банке можно под наиболее выгодный процент на рынке от 16,9% в рублях в зависимости от размера первоначального взноса, а именно:

Размер первоначального взноса (%)Базовые ставки, % годовыхСнижение ставки для работников,
являющихся держателями Зарплатных карт
банка/для работников группы ВЭБ
От 30%16,9%     0,5% (16,4%)
От 20%18,9%0,5% (18,4%)

Условия кредитования по программе автокредитования «Надёжный автопробег» следующие:
  • Срок кредита (месяцев) - от 6 до 60 месяцев.
  • Максимальная сумма кредита (руб.) – от 100 000 до 1 500 000.
  • Оплата страховой премии, дополнительных услуг и дополнительного оборудования - может быть включена в сумму кредита.

По условиям программы в кредит приобретается подержанный автомобиль иностранной марки у официального дилера стоимостью от 500 тысяч рублей.

Для подачи заявки клиенту достаточно предоставить паспорт гражданина РФ и второй документ, удостоверяющий личность.

Новая программа стала седьмой в универсальной линейке автокредитов Связь-Банка, которая максимально удовлетворяет потребности разных категорий клиентов на любые автомобили российского и иностранного производства.


Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 1 июня 2017




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