Связь-Банк приступил к осуществлению интернет-эквайринга по картам «Мир»Связь-Банк карта "МИР" платёжная система "Мир"
Связь-Банк приступил к интернет-эквайрингу карт Национальной платёжной системы «Мир». Теперь онлайн-магазины, подключившиеся к обслуживанию в Банке, смогут принимать к оплате российские платёжные карты «Мир». Ранее приём платежей через Интернет осуществлялся только по картам международных платёжных систем Visa и MasterCard.
Интернет-эквайринг Связь-Банка является востребованной услугой, благодаря гибким тарифам и простоте подключения. Учитывая увеличение распространения карт «Мир», спрос на проведение платежей с использованием национальной платёжной карты у клиентов предприятий электронной торговли будет возрастать.
Безопасность проведения интернет - платежей с использованием карт «Мир» обеспечивает технология MirAccept, которая применяет пароль для аутентификации пользователя в целях предотвращения мошенничества.
Для подключения к работе по приёму интернет - платежей с использованием карты «Мир» можно оставить заявку на сайте Банка или обратиться в ближайший офис.
Источник: Связь-Банк, 21 марта 2017
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