Связь-Банк снизил процентные ставки по автокредитам с господдержкой до 8,5%Связь-Банк автокредиты процентная ставка
Связь-Банк вновь снизил процентные ставки по автокредитам с господдержкой - до 8,5% годовых в рублях. Снижение составило 0,15 процентных пункта. В 2017 году Связь-Банк уже дважды понижал процентные ставки по программе льготного автокредитования.
Остальные условия программы автокредитования с господдержкой не изменились. Кредит по госпрограмме позволяет:
- Приобрести автомобиль стоимостью до 1 млн 450 рублей.
- Получить сумму кредита на покупку авто в Связь-Банке - от 100 тысяч до 1160 тысяч рублей.
- Наличие первоначального взноса от 20%.
Заявку на автокредит с господдержкой можно оформить в любом автосалоне-партнере Банка и получить решение за два часа.
Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 21 июня 2017
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