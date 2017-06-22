Связь-Банк снизил процентные ставки по автокредитам с господдержкой до 8,5%



Связь-Банк вновь снизил процентные ставки по автокредитам с господдержкой - до 8,5% годовых в рублях. Снижение составило 0,15 процентных пункта. В 2017 году Связь-Банк уже дважды понижал процентные ставки по программе льготного автокредитования.

Остальные условия программы автокредитования с господдержкой не изменились. Кредит по госпрограмме позволяет:
  • Приобрести автомобиль стоимостью до 1 млн 450 рублей.
  • Получить сумму кредита на покупку авто в Связь-Банке - от 100 тысяч до 1160 тысяч рублей.
  • Наличие первоначального взноса от 20%.

Заявку на автокредит с господдержкой можно оформить в любом автосалоне-партнере Банка и получить решение за два часа.

Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 21 июня 2017




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