Связь-Банк запустил новую линейку автокредитов с пониженной ставкой



Связь-Банк запустил новую линейку автокредитов для розничных клиентов с процентными ставками от 10,5%.

Новая линейка автокредитов стала более простой и доступной. Для удобства клиентов вместо семи программ автокредитования теперь предлагается четыре программы со следующими процентными ставками:
  • специальная программа субсидирования - с 10,5%;
  • партнёрская программа с автосалонами для новых и подержанных автомобилей «Надёжный партнёр» - от 15,5%;
  • программа премиум-класса «Партнёр Премиум» - под 13,9%;
  • стандартная программа для новых автомобилей «Свой автомобиль Стандарт» под 18,5%.

Связь-Банк предлагает следующие условия кредитования:

№№Программы автокредитованияСумма кредита (руб.)Размер первоначального взноса (%)Срок кредита (месяцев)Базовые ставки,% годовых
(*, **)
1.Государственная программа субсидирования100 000 - 1 160 000От 20От 6 до 3611,5
2.Программа – «Свой автомобиль Стандарт»100 000 – 3 000 000От 30От 6 до 6019,5
3.Программа - «Надёжный партнёр»100 000 – 6 000 000От 30 и от 20От 6 до 6016,5 и 17,5 (соотв.)
4.Программа «Партнёр Премиум»100 000 - 6 000 000От 30От 6 до 6014,9
* Процентная ставка уменьшается относительно базовой на 1.0% годовых - при предоставлении документов, подтверждающих доход и занятость.
** Процентная ставка снижается на 0,5% для работников, являющихся держателями Зарплатных карт, эмитированных ПАО АКБ «Связь-Банк»/работников компаний-партнёров Банка и для работников группы ВЭБ.
Условия кредитования стали более лояльными как к заёмщикам, так и к приобретаемым автомобилям. Увеличен возраст иномарок с пробегом.

У клиентов появилась возможность получить кредит на автомобиль не только в своём, но и в соседнем регионе в пределах Центрального, Приволжского и Южного федерального округа.

Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 11 сентября 2017
               




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