Связь-Банк запустил новую линейку автокредитов с пониженной ставкой

Связь-Банк запустил новую линейку автокредитов с пониженной ставкойСвязь-Банк автокредиты процентная ставка условия кредитования
Связь-Банк запустил новую линейку автокредитов для розничных клиентов с процентными ставками от 10,5%.
Новая линейка автокредитов стала более простой и доступной. Для удобства клиентов вместо семи программ автокредитования теперь предлагается четыре программы со следующими процентными ставками:
- специальная программа субсидирования - с 10,5%;
- партнёрская программа с автосалонами для новых и подержанных автомобилей «Надёжный партнёр» - от 15,5%;
- программа премиум-класса «Партнёр Премиум» - под 13,9%;
- стандартная программа для новых автомобилей «Свой автомобиль Стандарт» под 18,5%.
Связь-Банк предлагает следующие условия кредитования:
|№№
|Программы автокредитования
|Сумма кредита (руб.)
|Размер первоначального взноса (%)
|Срок кредита (месяцев)
|Базовые ставки,% годовых
(*, **)
|1.
|Государственная программа субсидирования
|100 000 - 1 160 000
|От 20
|От 6 до 36
|11,5
|2.
|Программа – «Свой автомобиль Стандарт»
|100 000 – 3 000 000
|От 30
|От 6 до 60
|19,5
|3.
|Программа - «Надёжный партнёр»
|100 000 – 6 000 000
|От 30 и от 20
|От 6 до 60
|16,5 и 17,5 (соотв.)
|4.
|Программа «Партнёр Премиум»
|100 000 - 6 000 000
|От 30
|От 6 до 60
|14,9
* Процентная ставка уменьшается относительно базовой на 1.0% годовых - при предоставлении документов, подтверждающих доход и занятость.Условия кредитования стали более лояльными как к заёмщикам, так и к приобретаемым автомобилям. Увеличен возраст иномарок с пробегом.
** Процентная ставка снижается на 0,5% для работников, являющихся держателями Зарплатных карт, эмитированных ПАО АКБ «Связь-Банк»/работников компаний-партнёров Банка и для работников группы ВЭБ.
У клиентов появилась возможность получить кредит на автомобиль не только в своём, но и в соседнем регионе в пределах Центрального, Приволжского и Южного федерального округа.
Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 11 сентября 2017
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