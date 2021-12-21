Такси, каршеринг, фастфуд, развлечения — МКБ объявил новые категории кешбэка на следующий год

Такси, каршеринг, фастфуд, развлечения — МКБ объявил новые категории кешбэка на следующий годБанки Московский Кредитный Банк акция Кэшбэк
Московский кредитный банк (МКБ) представил новые категории повышенного начисления кешбэка в программе лояльности «МКБ Бонус» на первый квартал следующего года. Они уже доступны к выбору и будут действовать с 1 января по 31 марта 2022 года.
В одни из самых обильных на подарки месяцев МКБ компенсирует повышенным кешбэком траты в категориях «Цветы и подарки» и «Развлечения». Последняя включает в себя покупку билетов в кино, театры, музеи, зоопарки, выставки, оплату подписок на видеоигры и принадлежностей для них, а также шопинг в магазинах музыки и музыкальных инструментов.
С праздника или на торжество часто приятнее добираться не на общественном транспорте, поэтому банк начислит повышенные баллы в категории «Такси и каршеринг».
В категории «Образование» МКБ компенсирует клиентам траты в книжных магазинах, за обучение в школах, бизнес-школах, вузах, училищах и автошколах.
Отпускников банк поддержит баллами в категории «МКБ Travel». Повышенный кешбэк действует за покупку авиа и ж/д билетов, бронирование отелей, а также приобретение билетов на автобусы и аренду авто. Наконец, МКБ компенсирует покупки в ресторанах быстрого питания. С начала года будет доступна категория «Фастфуд».
Держатели пенсионных карт «Мудрость» и «Золотая МИР» (для зачисления бюджетных денежных средств) традиционно получат повышенный кешбэк в категории «Аптеки», а клиенты премиум-сегмента за оплату услуг медицинских центров.
«МКБ Бонус» позволяет держателям карт МКБ возвращать кешбэк баллами с ежедневных покупок. Раз в квартал клиенты могут выбрать несколько категорий, за покупки в которых банк начисляет от 5% до 7% баллами от суммы в чеке. Величина начисляемого процента зависит от уровня клиента в «МКБ Бонус». За остальные покупки банк начисляет 1% баллами. Клиент может возмещать их по ставке 1 балл = 1 рубль. Управлять категориями и баллами можно через мобильное приложение или интернет-банк «МКБ Онлайн».
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