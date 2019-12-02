Тарифы расчетно-кассового обслуживания в Банке «Кубань Кредит» обновились

Тарифы расчетно-кассового обслуживания в Банке «Кубань Кредит» обновилисьБанк "Кубань Кредит" РКО расчетно-кассовое обслуживание
Уважаемые клиенты!
С 9 декабря 2019 года Банк «Кубань Кредит» вносит изменения в тарифы расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (в рублях РФ и иностранной валюте).
Изменения коснутся п. 7.15 главы II раздела 7 «Система дистанционного банковского обслуживания — Система ДБО».
Ознакомиться с полной версией тарифов можно в офисах Банка или в разделе «Расчетно-кассовое обслуживание» на официальном сайте банка.
Расчетно-кассовое обслуживание открывает компании доступ к услугам, необходимым для ведения бизнеса. С помощью расчетного счета в Банке «Кубань Кредит» можно хранить денежные средства, переводить зарплату сотрудникам, принимать безналичную оплату от клиентов и партнеров, оплачивать налоги и взносы в государственные фонды, а также получать подробную информацию о состоянии вашего счета и проведенных операциях.
Система ДБО (дистанционного банковского обслуживания) позволит вам управлять расчетным счетом вашей компании с помощью интернета. Вы можете совершать платежи, получать выписки по счетам, оформлять паспорта сделок с электронной подписью Банка и воспользоваться другими услугами в удобное для вас время и в любом месте.
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