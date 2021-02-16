Теперь купить электронный страховой полис онлайн можно в приложении банка «Кубань Кредит»Банки страхование Банк "Кубань Кредит"
Банк «Кубань Кредит» выполнил очередное обновление мобильного приложения для Android. Пользователи теперь могут оформлять страховые и сервисные продукты с последующим получением страхового полиса в режиме онлайн.
Новая услуга стала продолжением масштабной работы Банка по переводу взаимодействия с клиентами в цифровое пространство. В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса она получила ускоренное развитие, благодаря чему количество онлайн-пользователей и объем дистанционных операций выросли более чем на 30%.
В настоящее время в мобильном сервисе представлено свыше 2 000 финансовых услуг. Среди них — оплата коммунальных и прочих платежей (в том числе по QR-коду); открытие/закрытие вкладов, счетов и банковских карт; денежные переводы; оплата телекоммуникационных услуг и многие другие функции.
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