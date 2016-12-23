|
|
О проекте
|
Успешно завершён пилотный проект Ханты-Мансийского банка по переводу зарплаты клиентов на карты национальной платёжной системы «Мир»23.12.16 Ханты-Мансийский банк карта "МИР" платёжная система "Мир"
Ханты-Мансийский банк в Нижневартовске успешно завершил пилотный проект по переводу предприятий и организаций на зарплатные проекты на базе национальной платёжной системы «Мир».
Как отмечает начальник управления корпоративных продаж Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Светлана Неганова, банк одним из первых в регионе довёл до логического завершения весь процесс по работе с национальной платёжной системой «Мир» – от эмиссии карт до перечисления на них заработной платы.
«В качестве пилотной площадки был выбран Нижневартовск, где основными потребителями стали работники бюджетных организаций. Отмечу, что предприятия бюджетной сферы – наши ключевые клиенты и именно для них мы и реализуем данный проект.
Сотрудниками филиала проделана колоссальная работа по заключению новых зарплатных договоров с работодателями, эмиссии и выдаче карт «Мир» работникам предприятий-партнёров, отработке алгоритмов перечисления денежных средств на карточные счета. Кроме этого, POS-терминальное оборудование в торгово-сервисной сети, банкоматы и информационно-платёжные киоски Ханты-Мансийского банка уже принимают карты «Мир».
На сегодняшний день активная работа по внедрению зарплатных карт на базе платежной системы «Мир» ведётся ещё с более 450 бюджетными компаниями Югры, Ямала, Тюменской области», – добавила Светлана Неганова.
Для сведения:На 23 декабря 2016 года участниками платёжной системы «Мир» стали уже 167 банков, из которых 46 банков стали уже эмитентами платёжных карт «Мир»(т.е. приступили к выпуску карт), и 92 банка подключили свои устройства (банкоматы и терминалы) к обслуживанию карт.
Источник: Ханты-Мансийский банк, 23 декабря 2016
Материалы по теме
Последние новости
|
Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
Последние новости на сегодняПоложена ли компенсация по вкладам моих родителей и какова сумма старого вклада на данный год? 16.12.16
Успешно завершён пилотный проект Ханты-Мансийского банка по переводу зарплаты клиентов на карты национальной платёжной системы «Мир» 23.12.16
Интересное на сайте
|
Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.
Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Официальный сайт Банкирша.com .2016
|bankirsha.com