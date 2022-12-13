В Банке ПТБ для предпринимателей РКО на особых условиях

В Банке ПТБ для предпринимателей РКО на особых условияхБанки Промтрансбанк РКО расчетно-кассовое обслуживание Малое и среднее предпринимательство (МСП)
Вы - индивидуальный предприниматель и вам необходимо выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания (РКО). С чего начать? На что обратить внимание? Какие есть нюансы?
Как правило, следует начинать с составления портрета вашего бизнеса и определения списка требований к банку, например: надежность банка, общая стоимость услуг, спектр предлагаемых продуктов и тарифы на обслуживание, скорость и время работы, дистанционные каналы связи, решение споров, дополнительные услуги и возможности.
Банк ПТБ, разрабатывая финансовые продукты для субъектов МСП Республики Башкортостан, обязательно учитывает формат бизнеса, особенности операций и требования, которые формулируют предприниматели.
Именно по такому алгоритму был создан пакет услуг по РКО «Предприниматель» в Банке ПТБ для малого бизнеса. Его основные преимущества:
- минимальное количество документов, необходимых для открытия расчетного счета;
- плата за пакет услуг не взимается;
- срок действия пакета услуг не ограничен;
- платежи в бюджет и внебюджетные фонды - бесплатно;
- платежи клиентам банка - бесплатно;
- платежи в другие банки - всего 30 рублей;
- переводы до 150 тыс. рублей на счет другого физического лица - бесплатно;
- бесплатная выдача выписок по счету.
В рамках указанного пакета услуг предприниматели получают в ПТБ регулярный дополнительный доход в виде начислений на остаток по расчетному счету в размере 6% годовых. Причем тарифами предусмотрено, что такие начисления банком производятся при любом остатке денежных средств на счете.
Кроме того, действует акция, когда клиент может рекомендовать своим партнерам и контрагентам перейти на РКО в ПТБ и за каждую такую рекомендацию получить бесплатное обслуживание в банке сроком 2 месяца.
Напоминаем, что денежные средства на всех банковских счетах (вкладах) индивидуальных предпринимателей до 1,4 млн. рублей застрахованы государством.
Заполняйте дистанционную заявку на открытие расчётного счета. При наличии вопросов мы готовы направить к Вам менеджера для консультации прямо на месте.
С более подробной информацией об услугах можно ознакомиться на официальном сайте в разделе «Тарифы», в отделениях банка, по телефону +7(347)299-99-99 или в мессенджерах WhatsApp, Telegram +7(967)749-49-49.
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