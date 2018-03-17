В банкоматах Кредит Урал Банка доступны банкноты номиналом 200 и 2000 рублей



В банкоматах Кредит Урал Банка стали доступны операции с банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей.

Новые банкноты официально введены в обращение в октябре 2017 года. В ходе всенародного голосования россияне выбрали в качестве символа 200-рублёвой купюры изображение памятника затопленным кораблям и виды музея-заповедника «Херсонес Таврический» в г.Севастополь, а для 2000 рублей – изображения моста на остров Русский в г.Владивостоке и космодрома «Восточный» в Амурской области.

Денежные знаки обладают усовершенствованными средствами защиты. Ознакомиться с признаками подлинности новых банкнот можно на сайте Банка России.

Банком «КУБ» (АО) приводятся адреса банкоматов выдающих купюры номиналом 200 и 2000 рублей:
  1. Ул. Гагарина, 17, главной офис Банка «КУБ» (АО)
  2. Ул. Советская, 223, магазин «Вьюна-2»
  3. Ул. Грязнова, 26, гипермаркет «Класс»
  4. Пр. Карла Маркса, 107, магазин «Океан» (справа от входа)
  5. Пр. Ленина, 105, Арена «Металлург»
  6. Ул. Труда, 38/б, отделение Банка «КУБ» (АО)
  7. Пр. Карла Маркса,187, ТЦ «Южный»
  8. Ул. Труда, 25, отделение Банка «КУБ» (АО) (справа от входа)
  9. Пр. Карла Маркса, 153, ТЦ «Гостиный двор» (1, 3 очереди)
  10. Пр. Карла Маркса, 103, отделение Банка «КУБ» (АО) (холл)
  11. Ул. Тевосяна,15, магазин «Монетка»
  12. Ул. Строителей, 49, отделение Банка «КУБ» (АО)
  13. Ул. Грязнова, 57, ТЦ «Гранд» (2 очередь)
  14. Ул. Кирова, 93, здание Заводоуправления ПАО «ММК»
  15. Ул. Калмыкова, 1, ТЦ «Молния»
  16. Ул. Доменщиков, 14, магазин «Для друзей»
  17. Ул. Советская, 119, аптека «Здравушка»
  18. Пр. Карла Маркса, 135, магазин «Максимус»
  19. Ул. Герцена, 6, ТРК «Джазз Молл»
  20. Ул. Советская, 170, ТЦ «Тройка»
  21. Пр. Карла Маркса, 117, магазин «Гастроном»
  22. Пр-д Сиреневый, 18, магазин «Магнит»
  23. Ул. 50-летия Магнитки, 37, магазин «Магнит»
  24. Пр. Карла Маркса, 172/б, отделение Банка «КУБ» (АО)
  25. Ул. Советской Армии, 8/1, ООО «МЭК»
  26. Ул. Имени газеты «Правда»,10, отделение Банка «КУБ» (АО)
  27. Пр. Ленина, 139, ТЦ «Казачий»
  28. Пр. Ленина, 115, ТЦ «Европейский»
  29. Пр. Ленина, 83, ТРК «Континент»
  30. Ул. Маяковского, 52/а, торговый центр
  31. Ул. Зеленый Лог, 32, ТЦ «Мегамарт»


Источник: Кредит Урал Банк, 16.03.2018




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