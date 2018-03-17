В банкоматах Кредит Урал Банка доступны банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

В банкоматах Кредит Урал Банка доступны банкноты номиналом 200 и 2000 рублей200 рублей 2000 рублей Кредит Урал Банк (КУБ) банкноты
В банкоматах Кредит Урал Банка стали доступны операции с банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей.
Новые банкноты официально введены в обращение в октябре 2017 года. В ходе всенародного голосования россияне выбрали в качестве символа 200-рублёвой купюры изображение памятника затопленным кораблям и виды музея-заповедника «Херсонес Таврический» в г.Севастополь, а для 2000 рублей – изображения моста на остров Русский в г.Владивостоке и космодрома «Восточный» в Амурской области.
Денежные знаки обладают усовершенствованными средствами защиты. Ознакомиться с признаками подлинности новых банкнот можно на сайте Банка России.
Банком «КУБ» (АО) приводятся адреса банкоматов выдающих купюры номиналом 200 и 2000 рублей:
- Ул. Гагарина, 17, главной офис Банка «КУБ» (АО)
- Ул. Советская, 223, магазин «Вьюна-2»
- Ул. Грязнова, 26, гипермаркет «Класс»
- Пр. Карла Маркса, 107, магазин «Океан» (справа от входа)
- Пр. Ленина, 105, Арена «Металлург»
- Ул. Труда, 38/б, отделение Банка «КУБ» (АО)
- Пр. Карла Маркса,187, ТЦ «Южный»
- Ул. Труда, 25, отделение Банка «КУБ» (АО) (справа от входа)
- Пр. Карла Маркса, 153, ТЦ «Гостиный двор» (1, 3 очереди)
- Пр. Карла Маркса, 103, отделение Банка «КУБ» (АО) (холл)
- Ул. Тевосяна,15, магазин «Монетка»
- Ул. Строителей, 49, отделение Банка «КУБ» (АО)
- Ул. Грязнова, 57, ТЦ «Гранд» (2 очередь)
- Ул. Кирова, 93, здание Заводоуправления ПАО «ММК»
- Ул. Калмыкова, 1, ТЦ «Молния»
- Ул. Доменщиков, 14, магазин «Для друзей»
- Ул. Советская, 119, аптека «Здравушка»
- Пр. Карла Маркса, 135, магазин «Максимус»
- Ул. Герцена, 6, ТРК «Джазз Молл»
- Ул. Советская, 170, ТЦ «Тройка»
- Пр. Карла Маркса, 117, магазин «Гастроном»
- Пр-д Сиреневый, 18, магазин «Магнит»
- Ул. 50-летия Магнитки, 37, магазин «Магнит»
- Пр. Карла Маркса, 172/б, отделение Банка «КУБ» (АО)
- Ул. Советской Армии, 8/1, ООО «МЭК»
- Ул. Имени газеты «Правда»,10, отделение Банка «КУБ» (АО)
- Пр. Ленина, 139, ТЦ «Казачий»
- Пр. Ленина, 115, ТЦ «Европейский»
- Пр. Ленина, 83, ТРК «Континент»
- Ул. Маяковского, 52/а, торговый центр
- Ул. Зеленый Лог, 32, ТЦ «Мегамарт»
Источник: Кредит Урал Банк, 16.03.2018
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