В феврале 2017 года рост операций по карте «Мир» В Татарстане составил 50%НСПК Татарстан карта "МИР" платёжная система "Мир"
В Татарстане отмечается значительный рост числа платежей, совершённых с помощью национальных платёжных карт «Мир». В АО «НСПК» рост числа операций по картам «Мир» связывают с тем, что банки республики Татарстан начали активный выпуск карт. Кроем того, увеличивается и сеть их приёма.
В пресс-службе оператора платёжной системы «Мир» АО «НСПК» сообщили, что:
«Средняя сумма чека по картам «Мир» в республике Татарстан в феврале 2017 года составила 532 рублей. За прошлый месяц средний чек вырос на 5 рублей. Также отмечается значительный рост числа платежей, совершённых с помощью национальных платёжных карт. За месяц их число выросло более чем на 50% – с 23,7 тыс. в январе до 36,5 тыс. транзакций в феврале. Мы ожидаем дальнейшего роста количества платежей с использованием национальных платёжных карт».Средняя сумма чека по картам «Мир» в республике Татарстан в феврале 2017 года составила 532 рублей и выросла на 5 рублей. По средним тратам Татарстан опережает Московскую область, где сумма среднего чека по картам «Мир» составляет 525 рублей , Астраханскую область – 514 рублей и республику Башкортостан – 498 рублей, но пока существенно отстаёт от Краснодарского края, который имеет самый высокий уровень чека среди регионов России (1302 рублей), от Москвы (1 134 рубля), Республики Крым (868 рублей) и Севастополя (824 рубля).
Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Её участниками являются 248 банков, из которых 57 учреждений занимаются выпуском карт «Мир». Предусматривается выход карты за рубеж за счёт ко-бейджинговых программ с международными платёжными системами. Уже выпущены карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB, подписаны соглашения о выпуске карт «Мир»-AmEx и «Мир»-Union Pay.
Источник: АО «Национальная система платёжных карт», 27 Марта 2017
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