В Справочник БИК внесена информация о новом наименовании Банка Союз - Ингосстрах Банк



Уважаемые клиенты и партнеры!

Настоящим АО Ингосстрах Банк (далее — Банк) уведомляет, что Банком России в связи с изменением наименования Банка в Справочник БИК внесена информация о новом наименовании Банка. Начиная с 25.07.2023 при осуществлении расчетов через платежную систему Банка России в расчетных (платежных) документах необходимо указывать использовать следующие реквизиты:

Полное наименование: Акционерное общество Ингосстрах Банк
Сокращенное наименование: АО Ингосстрах Банк
К/сч: №30101810845250000148, открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК: 044525148,
ИHH: 7714056040,
КПП: 770701001, 997950001
ОГРН: 1027739447922
ОКВЭД: 64.19,
ОКТМО: 45382000000,
ОКОГУ: 1500010,
ОКФС: 49,
ОКАТО: 45286585000,
ОКОПФ: 12267,
ОКПО: 17534194

Обращаем внимание, что в Справочник БИК еще не внесены изменения о наименовании филиалов Банка.
Информация о внесения изменений о наименовании филиалов Банка в Справочник БИК будет дополнительно размещена на сайте Банка.



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