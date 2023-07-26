В Справочник БИК внесена информация о новом наименовании Банка Союз - Ингосстрах Банк

В Справочник БИК внесена информация о новом наименовании Банка Союз - Ингосстрах БанкБанки Банк «Союз» Ингосстрах Банк
Уважаемые клиенты и партнеры!
Настоящим АО Ингосстрах Банк (далее — Банк) уведомляет, что Банком России в связи с изменением наименования Банка в Справочник БИК внесена информация о новом наименовании Банка. Начиная с 25.07.2023 при осуществлении расчетов через платежную систему Банка России в расчетных (платежных) документах необходимо указывать использовать следующие реквизиты:
Полное наименование: Акционерное общество Ингосстрах Банк
Сокращенное наименование: АО Ингосстрах Банк
К/сч: №30101810845250000148, открытый в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК: 044525148,
ИHH: 7714056040,
КПП: 770701001, 997950001
ОГРН: 1027739447922
ОКВЭД: 64.19,
ОКТМО: 45382000000,
ОКОГУ: 1500010,
ОКФС: 49,
ОКАТО: 45286585000,
ОКОПФ: 12267,
ОКПО: 17534194
Обращаем внимание, что в Справочник БИК еще не внесены изменения о наименовании филиалов Банка.
Информация о внесения изменений о наименовании филиалов Банка в Справочник БИК будет дополнительно размещена на сайте Банка.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- О рейтинге банков. Рейтинг Сбербанка у населения
- Банковская карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности» Глава II Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
- Депозиты юридических лиц. Моменты оформления 4
- Потребительский кредит Промсвязьбанка 7
- О вкладах (депозитах) Промсвязьбанка 2