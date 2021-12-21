Валютный контроль в государствах - членах ЕАЭС

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Валютный контроль в Республике Беларусь
С июля этого года в Республике Беларусь вступили в силу новые правила работы с внешнеторговыми контрактами.
Если сумма контракта больше пороговой (для юридических лиц и предпринимателей – это примерно 46 000 долларов США), то до начала работы по контракту необходимо зарегистрировать его на веб-портале «Регистрация валютных договоров» - https://www.nbrb.by/veb-portal-registracii-valyutnyh-dogovorov (нужно открыть там личный кабинет).
Кроме регистрации контракта, необходимо также представлять на веб-портал документы по исполнению обязательств в рамках зарегистрированных контрактов. Есть нормативные сроки по представлению этих документов.
Беларусский банк до проведения операций проверяет факт регистрации валютного договора на веб-портале.
Банки Беларуси предлагают своим клиентам услуги по регистрации контрактов на портале и внесению туда в дальнейшем всей необходимой информации по контракту.
Данная система направлена на контроль со стороны Национального Банка Республики Беларусь, являющегося государственным органом валютного контроля, за выполнением требований закона в области проведения валютных операций.
Самое важное - это требование по репатриации: юридические лица обязаны по экспортным операциям зачислять полученную выручку на свои счета в банках Беларуси, возвращать излишне уплаченные авансы по импортным операциям. Сроки репатриации определяются на основании контрактных сроков.
Можно получить выручку и на счет компании за границей, но в течение 5 рабочих дней необходимо перевести ее на счет в банке Беларуси.
За нарушение выполнения этого требования предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Вопрос: Может ли российская компания заплатить за импортируемый из Беларуси товар в пользу третьего лица – не беларусской компании?
Ответ: Российское законодательство этого не запрещает, но Ваш беларусский партнер обязан получить выручку на свой счет в банке Беларуси. Возникает сомнение в реальности импорта из Беларуси, поэтому российский банк может отказать в проведении такой операции в рамках Закона 115-ФЗ
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