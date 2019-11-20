Встречайте Нейву в СБП! Отправляйте переводы по номеру телефона в другие банки мгновенно!АО «НСПК» Банк "Нейва" Система быстрых платежей (СБП)
Банк «НЕЙВА» подключился к новому высокотехнологичному платежному сервису Банка России — системе быстрых платежей (СБП), став 26-м ее участником в России и одним из первых на Урале. С 18 ноября 2019 года частные клиенты банка могут совершать мгновенные денежные переводы на свои или чужие счета в других банках, также подключенных к СБП, всего лишь по номеру мобильного телефона в любой регион и в любое время суток.
Совершить перевод просто, для этого нужно:
- Зайти в свой интернет-банк «Банк-он-Лайн» или мобильное приложение «Банк НЕЙВА 2.0»,
- Выбрать опцию «Перевод по СБП»,
- Ввести номер телефона получателя и отправить платеж.
Максимальная сумма перевода по закону составляет до 600?000 рублей. Кроме того, внешние переводы до 20?000 рублей клиенты Банка «НЕЙВА» могут совершать бесплатно (при превышении этого лимита взимается комиссия 35 руб. + 1,5% от суммы превышения).
Как отметил Председатель Правления Банка «НЕЙВА» Павел Ефремов, банк внимательно следит за всеми новыми сервисами, которые появляются на рынке, и внедряет только те из них, которые способны принести реальную пользу клиентам.
«Сервис переводов по СБП выглядит довольно простым, но подключение к нему — технически сложный инфраструктурный проект. Для нас, небольшого регионального банка, это был настоящий вызов, и с ним наша профессиональная команда достойно справилась. Реализовать этот проект было необходимо для того, чтобы наши клиенты могли получать сервис на том же уровне, что и клиенты крупнейших федеральных кредитных организаций. А также для того, чтобы мы могли значительно увеличить свою конкурентоспособность и качество сервиса. Мы доказали, что можем успешно конкурировать с лидерами банковского финтех-рынка, — говорит Павел Ефремов.
О системе быстрых платежей:
Система быстрых платежей действует с 28 января 2019 года. Ее оператором и расчетным центром выступает ЦБ РФ, а операционным платежным и клиринговым центром — Национальная система платежных карт (НСПК). Переводы между своими счетами и на счета физических лиц в другие банки — лишь первый этап развития СБП. На втором этапе предполагается предоставить частным клиентам банков-участников СБП осуществлять платежи юридическим лицам за товары и услуги.
Банк «Нейва»: навстречу новому!
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