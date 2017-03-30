ВТБ24 снизил процентные ставки по льготному автокредитованию

ВТБ24 снизил процентные ставки по льготному автокредитованиюВТБ24 автокредиты процентная ставка
ВТБ24 снизил процентные ставки в рамках программы государственного субсидирования автокредитования. Кредит на новый автомобиль можно оформить по ставкам от 6,9% годовых, что является одним из самых выгодных предложений на рынке. Снижение процентной ставки по автокредитам с гос.поддержкой составило 0,17 п.п.
По кредиту в рамках программы установлена процентная ставка от 6,90% годовых, которая определяется в виде разницы между базовой ставкой (по сопоставимому кредиту) и двумя третями ключевой ставки Банка России. Ключевая ставка Банка России на момент принятия решения о снижении процентной ставки составляет 9,75%.
Программа «ВТБ24 – Государственная субсидия» распространяется на приобретение новых автомобилей 2016-2017 года производства, полной массой не более 3,5 т и максимальной стоимостью не более 1 150 000 рублей.
Первоначальный взнос по программе составляет от 20% стоимости транспортного средства. Таким образом, максимальная сумма кредита, которая может быть направлена на приобретение автомобиля в рамках программы, установлена в размере 920 тыс. рублей. Максимальный срок кредита – до 36 месяцев. Программа «ВТБ24 – Государственная субсидия» действует до 31 декабря 2017 года.
Старший вице-президент, директор департамента автобизнеса ВТБ24 Алексей Токарев сказал, что:
«Программа гос.субсидирования остаётся основным драйвером продаж автомобилей. По итогам 2016 г. ее доля в выданных кредитах ВТБ24 составила более 60%. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке. Рост количества выданных льготных автокредитов свидетельствует о востребованности этой программы и о том, что существующий формат субсидии соответствует рынку, ей могут воспользоваться самые широкие слои населения. Программа узнаваема, ею интересуются, именно в этом сегменте клиенты стремятся совершить покупку. Все это благоприятно сказывается на спросе».Программа гос.субсидирования процентных ставок по автокредитам действует в ВТБ24 с 2015 года. За это время банк оформил более 100 тысяч кредитов на сумму около 50 млрд рублей.
Самыми популярными марками программы являются Lada, KIA, Hyundai и Renault. Средняя сумма кредита в рамках программы составляет 540 тыс. рублей. Самыми активными регионами по количеству подаваемых заявок в рамках программы являются Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Пермский край.
Источник: ВТБ24, 29.03.2017
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