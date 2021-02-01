Запсибкомбанк продолжит зачислять пенсию на карты Visa и MasterCard до 1 июля 2021 года



В соответствии с рекомендациями Центрального Банка России Запсибкомбанк продолжит зачислять пенсионные выплаты на счета, операции по которым осуществляются с использованием карт международных платежных систем Visa и Mastercard до 1 июля 2021 года.

Кроме того, дебетовые карты Запсибкомбанка МИР, Visa и Mastercard со сроком окончания действия «01/21», «02/21», «03/21» «04/21», «05/21» держатели которых получают пенсионные выплаты на счета указанных карт, продолжат работать до конца июня 2021 года.

Карты можно пополнять, принимать и совершать переводы на карты других банков, осуществлять платежи, оплачивать покупки в интернете и магазинах*, в том числе с использованием Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay, совершать операции в банкоматах Запсибкомбанка и других банков*. Если требуются наличные, бесплатно снять средства с карты Запсибкомбанка можно в банкоматах Запсибкомбанка и в банкоматах Банка ВТБ, Почта Банка на всей территории РФ.

В зависимости от срока действия карты, который указан на лицевой стороне, Запсибкомбанк продолжит обслуживание данных карт в следующие периоды:

Карты со сроком действия 01/21 продолжат работать в течение февраля - июня 2021 года. При совершении операций в сети Интернет, начиная с 01.02.2021 при вводе реквизитов используйте срок действия 06/21.

Карты со сроком действия 02/21 продолжат работать в течение марта - июня 2021 года. При совершении операций в сети Интернет, начиная с 01.03.2021 при вводе реквизитов используйте срок действия 06/21.

Карты со сроком действия 03/21 продолжат работать в течение апреля - июня 2021 года. При совершении операций в сети Интернет, начиная с 01.04.2021 при вводе реквизитов используйте срок действия 06/21.

Карты со сроком действия 04/21 продолжат работать в течение мая - июня 2021 года. При совершении операций в сети Интернет, начиная с 01.05.2021 при вводе реквизитов используйте срок действия 06/21.

Карты со сроком действия 05/21 продолжат работать в течение июня 2021 года. При совершении операций в сети Интернет, начиная с 01.06.2021 при вводе реквизитов используйте срок действия 06/21.

Принимаемые Запсибкомбанком меры позволят клиентам – получателям пенсионных выплат выбрать удобное время для получения перевыпущенной или заказанной карты даже после окончания срока ее действия, что особенно актуально в период обострения респираторных заболеваний, а так же в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах присутствия Запсибкомбанка.

Кроме того, клиенты и дальше могут обслуживаться дистанционно через онлайн-сервис «Интернет-банк» и его мобильное приложение. Подключить сервис «Интернет-банк» можно бесплатно в ближайшем банкомате Запсибкомбанка.

*в случае отсутствия дополнительных ограничений по проверке срока действия карты на стороне банка-эквайера.




Комментарии и отзывы отсутствуют Комментировать!




Материалы по теме