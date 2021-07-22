Зарабатывай 5% годовых на расчетно-кассовом обслуживании в Промтрансбанке

Зарабатывай 5% годовых на расчетно-кассовом обслуживании в ПромтрансбанкеПромтрансбанк РКО расчетно-кассовое обслуживание
У нас отличные новости для собственников бизнеса – в Банке ПТБ действует уникальный пакет услуг РКО «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРЕМИУМ».
Помимо основных преимуществ РКО в ПТБ, вы получаете бонусы:
- отсутствие платы за ведение расчетного счета и внесение наличных на счет,
- 10 бесплатных платежных поручений,
- начисление процентов на остаток по счету в размере 5% годовых!
Кроме того, для вас: 2 месяца бесплатного обслуживания (по акции «Приведи друга – получи бесплатное обслуживание по РКО» ) за каждого клиента, открывшего счет в ПТБ по вашей рекомендации, безопасный интернет-банк, льготные программы кредитной поддержки и торговый эквайринг.
Заполняйте дистанционную заявку и будьте в числе первых!
Согласно закону №410-ФЗ страхованию в «Агентстве по страхованию вкладов» подлежат средства на всех банковских счетах (вкладах) индивидуальных предпринимателей до 1,4 млн. рублей.
С подробной информацией можно ознакомиться в разделе «Тарифы».
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2-999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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