Поиск вклада. Как разыскать вклад в Сбербанке?

У моего отца остался банковский счёт в теперешнем Сбербанке. Каким образом можно разыскать его из Израиля, а разыскав, закрыть счёт и получить деньги. Мой отец уже очень пожилой человек .Заранее благодарю Вас за ответ.
Ответ:
Осуществить поиск вклада вашего отца и его получение без посещения Сбербанка (оформить всё удалённо) — невозможно, так как при любой операции с деньгами банк обязан осуществить две процедуры:
Сбербанк
Сбербанк
- произвести идентификацию клиента
- соблюсти требование «Банковской тайны» при работе с вкладом.
Требование по проведению идентификации клиента изложено в статье 7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в котором говорится следующее:
П.1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктах1.1, 1.2, 1.4, 1.4-1 и 1.4-2 настоящей статьи, установив следующие сведения:
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;
Требования по соблюдению «Банковской тайны» изложены в Статье 26 ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности», согласно которому справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией только им самим. В законе это звучит так:
Статья 26. Банковская тайна Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.
Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
Поэтому, единственный вариант для вашего случая, это оформить доверенность на представительство надёжного человека, который сможет посещать Сбербанк России и осуществлять сначала поиск вклада, а затем и управление вкладом вашего отца. Доверенным лицом по вкладу отца можете быть как Вы сами, если посещаете Россию, так и любой другой Гражданин, которому ваш отец сможет доверить решение этой финансовой проблемы.
О возможности оформления доверенности говорится в п.2 Статьи 857 «Банковская тайна» Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. От 05.12.2017:
«Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.»Итак, представитель клиента должен иметь доверенность, в которой должны быть перечислены все операции, которые вкладчик ему поручает осуществлять, в вашем случае это:
- Розыск счёта по вкладу в Сбербанке России (Полное название - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»)
- Получать выписки и справки по вкладу, если он будет найден
- Совершать расходные операции по вкладу, в том числе с закрытием счета вклада. Закрытие вклада происходит автоматически, если с вклада снимаются все средства, и по этому виду вложений не предусмотрен нулевой остаток.
Единственный нюанс по порядку оформления доверенности вкладчика, проживающего за пределами Российской Федерации - доверенность удостоверяется уполномоченными органами страны проживания с последующей легализацией в консульском учреждении Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, отменяющими консульскую легализацию.
Для осуществления поиска вклада в Сбербанке довереному лицу потребуется:
- Посетить отделение банка, в котором по вашему предположению был открыт счёт. Можно посетить региональную структуру или областной филиал этого региона.
- Предъявить паспорт.
- Объяснить оператору суть проблемы.
- Написать заявление или оформить стандартный бланк запроса на имя руководителя банка или филиала того банка, где предположительно был открыт счёт.
- Если поиск осуществляется по поручению владельца вклада – предъявить доверенность владельца на право поиска вклада от его имени, а копию доверенности приложить к оформленному запросу.