Поиск вклада. Как разыскать вклад в Сбербанке?

Вопрос:



У моего отца остался банковский счёт в теперешнем Сбербанке. Каким образом можно разыскать его из Израиля, а разыскав, закрыть счёт и получить деньги. Мой отец уже очень пожилой человек .Заранее благодарю Вас за ответ.



Ответ: