Сервис «Копилка». Что это за такая услуга Сбербанка?

Сервис «Копилка» - это услуга Сбербанка, которая позволяет автоматически перечислять денежные средства со счета дебетовой карты на сберегательный счет или пополняемый вклад клиента.
«Копилка» Сбербанка - это бесплатная услуга Сбербанка, с помощью которой клиент может удобно и с комфортом переводить свои средства на нужный счёт для их накапливания с целью осуществления намеченной цели, в тех случаях, когда ежемесячных поступлений средств в семейный бюджет на эти цели недостаточно.
И бесплатность представления такой услуги Сбербанком понятна — услуга должна стимулировать клиента для добровольного перечисления средств во вклад, инициируя в то-же время привлечение дополнительных кредитных ресурсов на нужды банка.
Клиентам предоставляется на выбор удобный для него алгоритм накопления средств, путём:
- перечисления конкретного процента от средств, поступающих на карту,
- перечисления конкретного процента с расходной транзакции,
- перечисления со счёта фиксированной суммы в установленную клиентом определенную дату.
Итак, исходя из приведённых выше алгоритмов, Сбербанк предлагает клиентам на выбор три вида услуги «Копилка», а именно:
- «Копилка на фиксированную сумму», это когда клиентом осуществляются переводы денежных средств на определенную фиксированную сумму.
Перевод осуществляется по распоряжению клиента с его счета карты на его сберегательный счет/вклад в определенную им дату (день недели) и с установленной им периодичностью (один раз в неделю/месяц/квартал/год).
- «Копилка от зачислений» - это когда перевод денежных средств, осуществляемый со счета карты клиента на сберегательный счет/вклад клиента в размере суммы, определяемой как процент от суммы любых зачислений денежных средств на счет его клиента.
При расчете суммы зачисления на счет карты учитываются любые зачисления по переводам, произведенным безналичным способом (зачисление заработной платы, стипендии, пенсии, выплаты и пособия, зачисления из других кредитных организаций). В рамках услуги клиент может ограничить максимальную сумму перевода.
- «Копилка от расходов» - это перевод денежных средств, осуществляемый со счета карты клиента на сберегательный счет/вклад клиента в размере суммы, определяемой как процент от суммы любых списаний со счета карты, не позднее дня, следующего за днем отражения таких операций по счету карты.
При расчете суммы перевода не учитываются операции переводов между счетами Клиента, открытыми в Сбербанке, операции возврата денежных средств, операции погашения кредитов в Сбербанке, операции по оплате услуг Банка (комиссии). В рамках услуги клиент может ограничить максимальную сумму перевода.
Директор управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав Яныкин прокомментировал представление клиентам нового сервиса так:
«Одна из глобальных задач Сбербанка — построение максимально глубоких и крепких отношений с клиентом. Мы хотим, чтобы продукты Сбербанка стали неотъемлемой частью его жизни. Мы понимаем, что не всегда клиент может и хочет взять кредит, при этом существует необходимость приобрести что-то. „Копилка“ позволяет клиенту практически незаметно для себя накопить необходимую сумму в удобном для него режиме».
Стоит подчеркнуть, что подключение сервиса «Копилка» доступно только клиентам Сбербанка – держателям международных дебетовых банковских карт, которые подключены к услуге «Мобильный банк». Так, на сегодня сервис «Копилка» Сбербанка не доступен для следующих дебетовых карт Поволжского и Северо-Западного банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.:
- карты Сбербанк-Maestro.
- карты Сбербанк-Maestro «Социальная»
Возможно и карта «Мир» пока не подключена к сервису «Копилка», ведь она пока не относится к международным картам.
Как работает «Копилка»
Подключить услугу «Копилка» можно в интернет-банке Сбербанк Онлайн через меню «Операции» для карт или вкладов. В дальнейшем услуга будет доступна к оформлению в отделениях Сбербанка и мобильном приложении.
При поступлении перечисленных средств на счет или вклад, клиент получает соответствующую СМС с номера 900, благодаря чему может отслеживать процесс накопления денег.
Как работает Сервис "Копилка" можно посмотреть на двух примерах:
- "Копилка" - перевод в процентах от суммы от поступивших на карту средств
Пополнение отчислением процента от поступления
- "Копилка" - перевод на фиксированную сумму от поступивших на карту средств
Пополнение отчислением фиксированной суммы от поступления
Перевод суммы будет осуществляться в выбранную клиентом дату с заданной периодичностью (например, один или два раза в месяц, после дней зачисления на карточный счёт аванса и/или заработной платы).
Основные условия услуги «Копилка»
Основные условия предоставления услуги «Копилка» сводятся к следующему:
- Для осуществления переводов по услуге у клиента Сбербанка должно быть два счёта - карточный счёт и счет для накопления средств (сберегательный счет или пополняемый вклад);
- Все задействованные для перевода средств счета должны быть открыты в одном территориальном банке Сбербанка;
- Счета могут быть открыты в рублях, долларах США или евро;
- Перевод денежных средств осуществляется с дебетовой карты.
Как подключить сервис «Копилка»
На текущий момент есть только один способ подключения копилки – это сервис Сбербанк Онлайн. То есть для того, чтобы подключить к вашей карте «Копилку», нужно подключить к ней вышеназванный сервис. Если у вас еще не подключен Сбербанк Онлайн, узнать о том, как его подключить, можно на сайте Сбербанка.
Пошаговая инструкция, как подключить «Копилку».
- Войти в личный кабинет в сервисе Сбербанк Онлайн, указав идентификатор и пароль.
- Напротив карты, к которой вы хотите подключить копилку, есть вкладка «Операции». В выпадающем списке меню выбираете строчку «Подключить копилку».
- Далее устанавливаем настройки.
Можно дать название своей копилке. Например, «на Мальдивы», «на Мазду», «на холодильник».
Если карта одна, она будет выбрана автоматически в качестве карты списания. Если вы владелец нескольких карт Сбербанка, нужно выбрать одну из них.
Выбираем вид копилки. Если выбрали «фиксированная сумма», то затем выбираем периодичность зачисления, указываем дату ближайшего пополнения и указываем сумму пополнения.
Если выбрали «процент от зачислений» или «процент от расходов», далее указываем сам процент, например, 5% или 10%. А также указываем максимальную сумму пополнения. В случае, если рассчитанная сумма к пополнению превысит указанную максимальную сумму пополнения, вам придет запрос от банка с просьбой о подтверждении этой операции. Для подтверждения нужно будет отправить ответное смс. Если запрос будет проигнорирован, то пополнение произойдет на ту сумму, которую вы указали в качестве максимальной.
- Нажимаем «Подключить». Затем проверяем настройки и жмем «Подтвердить». Копилка успешно создана.
Если требуется внести изменения в параметры настройки сервиса «Копилки», это можно будет сделать во вкладке «Информация по вкладу» к тому счету, к которому подключена копилка.
Как отключить услугу «Копилка» в Сбербанке
Отключить услугу «Копилка» в Сбербанке тоже можно, для чего необходимо произвести следующие действия:
- Зайти в личный кабинет в системе Сбербанк «Онлайн».
- Выбрать в верхнем горизонтальном меню вкладку «Вклады и счета».
- Нажать на тот счет, к которому создана копилка.
- Выбрать вкладку «Копилка».
- Здесь предоставлена информация по вашей копилке. Жмем на название копилки.
- Во вкладке «Операции» в раскрывающемся списке вбираем пункт «Отключить». Подтверждаем свое намерение, нажав еще раз «Отключить». Ваш запрос отправлен в банк. Копилка будет отключена.
- На следующий день необходимо убедиться в том, что услуга банком отменена, зайдя во вкладку «Информация по вкладу».