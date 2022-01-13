Срок хранения кредитной истории с 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О кредитных историях", срок хранения кредитной истории составляет 7 лет с момента последнего изменения информации. Новый срок хранения кредитной истории обратной силы не имеет, и будет распространяться на обязательства, изменения по которым произойдут, начиная с 1 января 2022 года.
Срок хранения кредитной истории
Срок хранения кредитной истории
Итак, с 1 января 2022 года срок хранения кредитной истории сокращён — с 10 лет до 7. Это нововведение будет полезно для тех, у кого была просрочка по кредиту в прошлом. В будущем их кредитные истории станут чище, а значит, увеличатся шансы на получение новых займов.
Срок будет рассчитываться в отношении каждой кредитной сделки, а не в целом для всей кредитной истории, т.е. 7 лет будут считаться от момента последнего изменения обязательства.
Статья 7 (Хранение и защита информации) Федерального закона N 218-ФЗ от 30.12.2004 "О кредитных историях" с внесёнными в него Федеральным законом N 302-ФЗ от 31.07.2020 г. поправками обеспечивает следующие сроки хранение записи кредитной истории в Бюро кредитных историй:
П. 1 Бюро кредитных историй обеспечивает хранение записи кредитной истории в течение семи лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в этой записи кредитной истории. Запись и (или) иные данные кредитной истории аннулируются (исключаются из состава сведений, включаемых в кредитные отчёты, и перемещаются в архив кредитных историй соответствующего бюро кредитных историй для хранения в нем в течение трёх лет):
1) по истечении семи лет со дня последнего изменения информации, содержащейся в записи кредитной истории;
2) на основании решения суда, вступившего в силу;
3) по результатам рассмотрения указанного в части 3 статьи 8 настоящего Федерального закона заявления субъекта кредитной истории в случае, если по результатам рассмотрения такого заявления принято решение о полном оспаривании информации, содержащейся в его кредитной истории;
4) на основании обращения источника формирования кредитной истории, получившего копию акта Банка России о проведении контрольного мероприятия, предусмотренного частями четвертой и восьмой статьи 73.1-1 и частями седьмой и десятой статьи 76.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в случае, если в рамках проведения такого контрольного мероприятия совершены действия, информация о которых подлежит направлению в бюро кредитных историй в соответствии с настоящим Федеральным законом;
5) на основании обращения источника формирования кредитной истории в случаях, установленных частью 7 статьи 5 настоящего Федерального закона.
Такой порядок соответствует международной практике. Он позволяет не учитывать в кредитной истории слишком далёкие по времени события, оказывающие небольшое влияние на оценку кредитоспособности заёмщика.