Запасы золота в России и в ведущих странах мира на 2018 год

|№№
|Страны, имеющие наибольшие запасы золота в Международных резервах.
|Запасы золота (тонны)
На 01.01.2018
|Запасы золота (тонны)
Справочно: на 01.01.2017
|Международные резервы по состоянию на 01.01.2018
(млн. долл. США)
|Доля золота в общем объёме международных резервов
в процентах
|1.
|США *
|8 133,5
|8 133,5
|450 170
|75,3
|2.
|Германия
|3 373,7
|3 378,0
|208 691
|67,4
|3.
|Италия
|2 451,9
|2 451,9
|152 169
|67,2
|4.
|Франция
|2 436,0
|2 435,9
|176 076
|5.
|Китай*
|1 842,6
|1 842,6
|3 421 899
|2,2
|6.
|Тайвань (Китай)
|423,6
|423,6
|469 158
|3,8
|7.
|Российская федерация
|1 838,8
|1 615,2
|432 742
|17,7
|8.
|Швейцария
|1 040,0
|1 040,0
|811 941
|5,4
|9.
|Япония
|765,2
|765,2
|1 322 405
|2,4
|10.
|Нидерланды
|612,5
|612,5
|40 582
|62,9
|11.
|Турция
|564,8
|377,1
|107 635
|21,9
|12.
|Индия*
|558,0
|556,8
|414 110
|5,6
|13.
|Европейский центральный банк
|504,8
|504,8
|78 872
|26,7
|14.
|Итого по ЕС и 12 странам:
|24 545,4
|24 138,1
|8 086 450
|-
|15.
|Объем международных резервов 71-ти стран мира, анализируемых Банком России, в т.ч. ЕС
|28 759,6
|28 296,1
|12 533 255
|9,6
|16.
|Процентное соотношение строки 12 к строке 13
|85,35
|85,31
|64,52
|-
Банки 12 стран и Евросоюз по состоянию на 01.01.2018 года имеют 24 545,4 тонны золота в составе Международных резервов, что составляет 85,35% от общих запасов золота анализируемых Банком России стран мира.
Из 71 банка стран мира, проанализированных Банком России, прирост золота в Международных резервах за 2017 год осуществили 13 стран, снижение запасов золота допустили – 6 стран. Так, наибольшее увеличение запасов золота за 2017 год произошло в следующих странах мира:
Запасы золота 2018 год
Запасы золота 2018 год
- Российская Федерация - на 223,6 тонн;
- Турция – на 187,7 тонн;
- Казахстан - на 41,7 тонну
- Иордания – на 9,4 тонны;
- Колумбия - на 4,6 тонны.
А снизили запасы золота такие страны как:
- Австрия – на 7,1 тонну;
- Германия - на 4,3 тонны;
- Аргентина – на 2,0 тонны;
- И др.
Международные резервы 71 страны по состоянию на 01.01.2018 года составляет - 12 533 255 млн. долларов США, из которых резервы 13 ведущих стран - 8 086 450 млн. долларов США ( 64,52%). Общие запасы золота в международных резервах на 01.01.2018 г. составляют - 28 759,6 тонн, из которых в 13 ведущим странах находится - 24 545,4 тонн или 85,35 %.
Надо отметить и тот факт, что две ведущие страны мира имеют 11507,2 тонн золота, что составляет 40% к общим запасам золота в мире и 46,88% в составе 13 ведущих по запасам золота стран мира. К этим странам относятся на 01.01.2018 года:
- США с запасом золота в 8 133,5 тонны.
- Германия с запасом золота в 3 373,7 тонны.
Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2018 года составили 432 742 млн долл. США, а доля золота в них составляет 17,7% . С этими показателями среди 12 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия на 01.01.2018 года заняла 6 место, уступая лидерство США, Германии, Италии, Франции и Китаю. Надо отметить, что в феврале 2018 года Россия возможно переместилась на 5 место, обогнав по запасам золота Китай.
Динамика запасов золота (в тоннах) Банка России за период с 2010 по 2018 годы выглядит так:
|Дата
|Международные резервы по состоянию на дату отчета, млн долларов США
|Стоимость монетарного золота в валюте
(млн. долл. США)
|Монетарное золото
(в миллионах чистых тройских унций)
|Запасы золота
(тонны)*
|01.01.2010г.
|439 450
|22 798
|20,9
|649,1
|01.01.2011г.
|479 379
|35 788
|25,4
|788,6
|01.01.2012г.
|498 649
|44 697
|28,4
|883,0
|01.01.2013г.
|537 618
|51 039
|30,8
|957,8
|01.01.2014г.
|509 595
|39 990
|33,3
|1 035,2
|01.01.2015г.
|385 460
|46 089,0
|38,8
|1 206,8
|01.01.2016г.
|368 399
|48 563,0
|45,5
|1 414,6
|01.01.2017г.
|377 741
|60 193,6
|51,9
|1 614,27
|01.01.2018г.
|432 742
|76 647,0
|59,1
|1 838,22
(*) 1 тройская унция = 31,1034768 грамма
Прирост золота в Международных резервах за период с 2010 по 2018 годы составил 1 189,12 тонн (1 838,22 - 649,1), т.е. увеличился в 2,83 раза. И это при незначительном изменении размера Международных резервов.
Запасы золота Российской Федерации в течении 2018 года продолжили рост и составляют:
|Дата
|Запасы монетарного золота
(в миллионах чистых тройских унций)
|Запасы золота (тонны)*
|01.01.2018 г.
|59,1
|1838,8
|01.02.2018 г.
|59,7
|1856,88
|01.03.2018 г.
|60,5
|1881,76
|01.04.2018 г.
|60,8
|1891,09
|01.05.2018 г.
|61,4
|1909,75
Для сведения: В материале использованы данные Банка России.