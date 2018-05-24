Запасы золота в России и в ведущих странах мира на 2018 год



Запасы золота по ведущим странам мира

На начало 2018 года, крупнейшими запасами золота обладают 12 ведущих стран мира и Европейский союз из 71 банка мира, которые систематически анализирует Банк России:

№№Страны, имеющие наибольшие запасы золота в Международных резервах.
Запасы золота (тонны)

На 01.01.2018		Запасы золота (тонны)

Справочно: на 01.01.2017		Международные резервы по состоянию на 01.01.2018

(млн. долл. США)		Доля золота в общем объёме международных резервов

в процентах
1.США *8 133,58 133,5450 17075,3
2. Германия 3 373,73 378,0208 69167,4
3.Италия2 451,92 451,9152 16967,2
4.Франция2 436,02 435,9176 076
5.Китай*1 842,61 842,63 421 8992,2
6.Тайвань (Китай)423,6423,6469 1583,8
7.Российская федерация1 838,81 615,2432 74217,7
8.Швейцария 1 040,01 040,0811 9415,4
9.Япония765,2765,21 322 4052,4
10.Нидерланды612,5612,540 58262,9
11.Турция564,8377,1107 63521,9
12. Индия*558,0556,8414 1105,6
13.Европейский центральный банк504,8504,878 87226,7
14.Итого по ЕС и 12 странам:24 545,4 24 138,18 086 450-
15.Объем международных резервов 71-ти стран мира, анализируемых Банком России, в т.ч. ЕС28 759,628 296,112 533 2559,6
16.Процентное соотношение строки 12 к строке 1385,3585,3164,52-
(*) Оценка запасов золота стран (Индия, Китай, Соединенные Штаты, Тайвань (Китай)) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.

Банки 12 стран и Евросоюз по состоянию на 01.01.2018 года имеют 24 545,4 тонны золота в составе Международных резервов, что составляет 85,35% от общих запасов золота анализируемых Банком России стран мира.
Запасы золота 2018 год (30776 bytes)
Запасы золота 2018 год
Из 71 банка стран мира, проанализированных Банком России, прирост золота в Международных резервах за 2017 год осуществили 13 стран, снижение запасов золота допустили – 6 стран. Так, наибольшее увеличение запасов золота за 2017 год произошло в следующих странах мира:
  • Российская Федерация - на 223,6 тонн;
  • Турция – на 187,7 тонн;
  • Казахстан - на 41,7 тонну
  • Иордания – на 9,4 тонны;
  • Колумбия - на 4,6 тонны.


А снизили запасы золота такие страны как:
  • Австрия – на 7,1 тонну;
  • Германия - на 4,3 тонны;
  • Аргентина – на 2,0 тонны;
  • И др.


Международные резервы 71 страны по состоянию на 01.01.2018 года составляет - 12 533 255 млн. долларов США, из которых резервы 13 ведущих стран - 8 086 450 млн. долларов США ( 64,52%). Общие запасы золота в международных резервах на 01.01.2018 г. составляют - 28 759,6 тонн, из которых в 13 ведущим странах находится - 24 545,4 тонн или 85,35 %.

Надо отметить и тот факт, что две ведущие страны мира имеют 11507,2 тонн золота, что составляет 40% к общим запасам золота в мире и 46,88% в составе 13 ведущих по запасам золота стран мира. К этим странам относятся на 01.01.2018 года:
  • США с запасом золота в 8 133,5 тонны.
  • Германия с запасом золота в 3 373,7 тонны.


Международные резервы Российской Федерации на 01.01.2018 года составили 432 742 млн долл. США, а доля золота в них составляет 17,7% . С этими показателями среди 12 ведущих стран, обладающих крупнейшими запасами золота, Россия на 01.01.2018 года заняла 6 место, уступая лидерство США, Германии, Италии, Франции и Китаю. Надо отметить, что в феврале 2018 года Россия возможно переместилась на 5 место, обогнав по запасам золота Китай.

Динамика запасов золота (в тоннах) Банка России за период с 2010 по 2018 годы выглядит так:

ДатаМеждународные резервы по состоянию на дату отчета, млн долларов СШАСтоимость монетарного золота в валюте

(млн. долл. США)		Монетарное золото

(в миллионах чистых тройских унций)		Запасы золота

(тонны)*
01.01.2010г.439 45022 79820,9649,1
01.01.2011г.479 37935 78825,4788,6
01.01.2012г.498 64944 69728,4883,0
01.01.2013г.537 61851 03930,8957,8
01.01.2014г.509 59539 99033,31 035,2
01.01.2015г.385 46046 089,038,81 206,8
01.01.2016г.368 39948 563,045,51 414,6
01.01.2017г.377 74160 193,651,91 614,27
01.01.2018г.432 74276 647,059,11 838,22

(*) 1 тройская унция = 31,1034768 грамма

Прирост золота в Международных резервах за период с 2010 по 2018 годы составил 1 189,12 тонн (1 838,22 - 649,1), т.е. увеличился в 2,83 раза. И это при незначительном изменении размера Международных резервов.

Запасы золота Российской Федерации в течении 2018 года продолжили рост и составляют:

Дата Запасы монетарного золота
(в миллионах чистых тройских унций)		Запасы золота (тонны)*
01.01.2018 г.59,11838,8
01.02.2018 г.59,71856,88
01.03.2018 г.60,51881,76
01.04.2018 г.60,81891,09
01.05.2018 г.61,41909,75

Для сведения: В материале использованы данные Банка России.
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