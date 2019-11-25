2 месяца бесплатного обслуживания расчетного счета для новых корпоративных клиентов!



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В Запсибкомбанке стартовала новая акция «Активным быть выгодно» для корпоративных клиентов.

Откройте расчетный счет в Запсибкомбанке до 31 декабря включительно, получите первые 2 месяца обслуживания счета совершенно бесплатно (включая месяц открытия счета и 1 следующий месяц)*, а в дальнейшем обслуживайте расчетный счет по выгодным тарифам.

Это отличная возможность начать сотрудничество с крупнейшим региональным банком, оценить все преимущества обслуживания и безопасность. Надежность Запсибкомбанка подтверждена различными рейтингами:
  • кредитоспособный рейтинг на уровне ruА+, «Умеренно высокий уровень кредитоспособности», стабильный прогноз - рейтинговое агентство «Эксперт РА»;
  • кредитный рейтинг на уровне АА-(RU), прогноз «Стабильный» - рейтинговое агентство «АКРА»;
  • 28 позиция рейтинга надежности из 100 банков на 2019 г. - журнал «Forbes».


«Запсибкомбанк рад и открыт сотрудничеству с новыми корпоративными клиентами. Наш многолетний опыт показывает, что индивидуальный подход Запсибкомбанка и готовность к диалогу с клиентами составляют основу успешного партнерства. Приглашаем новых клиентов по достоинству оценить обслуживание в Запсибкомбанке и воспользоваться несомненными плюсами в рамках акции «Активным быть выгодно», – прокомментировала директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.

Оставьте заявку на звонок или выезд специалиста на сайте прямо сейчас и узнайте подробности!



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