Акция Банка ЗЕНИТ по потребительским кредитам с фиксированной ставкой



Банк ЗЕНИТ предложил клиентам, оформившим кредит в период проведения акции, специальные условия по программам потребительского кредитования с едиными процентными ставками, независимо от срока кредита:
  • 14% годовых для военнослужащих и зарплатных клиентов,
  • 15% годовых — для всех остальных клиентов.

Такая процентная ставка действует в случае добровольного страхования жизни и потери трудоспособности заемщика, оформленного на весь срок кредита (без страхования ставка увеличивается на 3 п.п.).

Условия специального предложения распространяются на программы «Потребительский кредит без залога и поручительства», «Потребительский кредит под поручительство/залог автотранспортного средства», «Потребительский кредит для военнослужащих».

Срок кредита в рамках акции может составлять от 1 до 7 лет, минимальная сумма — 300 000 рублей.

Акция действует с 20 сентября по 31 декабря 2017 года во всех регионах присутствия Банка ЗЕНИТ.

Подробнее о программах и условиях акции можно узнать на сайте Банка.

Источник: Банк ЗЕНИТ, 25 сентября 2017 г.




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