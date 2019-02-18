Акция «Покупки с Visa – к деньгам»VISA Объединенный Резервный Банк акция
Уважаемые Дамы и господа, держатели карт VISA Объединенного Резервного Банка!
Объединенный резервный банк
Объединенный резервный банк
Приглашаем Вас принять участие в акции «Покупки с Visa – к деньгам: плати картой Visa и выигрывай до 100 000 рублей».
Срок проведения акции: с 18 февраля 2019г. до 31 марта 2019г.
Правила участия: Оплачивайте свои покупки картой Visa, загружайте фото чеков на сайт: pay.visa.ru и получите шанс выиграть денежные призы.
Розыгрыш призов будет проходить каждую неделю.
Подробную информацию смотрите на сайте pay.visa.ru
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