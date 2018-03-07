Акция Россельхозбанка по снижению процентной ставки на потребительские кредиты к празднику весны 2018



Россельхозбанк объявил акцию по потребительским кредитам. Накануне Международного женского дня и в течение всего марта 2018 года Россельхозбанк предлагает потребительский кредит по фиксированной ставке:
  • Для работников бюджетных организаций - 12,5*%.
  • Для прочих клиентов – 13,5%*.
* Данные ставки действуют при согласии клиента на личное страхование при оформлении кредита.
Кроме того, в Банке до 31.03.2018 включительно действуют специальные условия получения потребительских кредитов для определённых категорий клиентов, такие как:
  • 12,5% - по кредитам на все сроки и суммы для «работников правоохранительных органов»
  • 13,5% - для прочих клиентов, состоящих на воинском учёте.
  • 12,5% по кредитам на сумму свыше 500 000 рублей сроком свыше 1 года для работников бюджетных организаций, зарплатных и «надёжных» клиентов Банка.


Источник: Россельхозбанк, 06 марта 2018




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