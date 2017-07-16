АКИБАНК предлагает льготные кредиты работникам медицинских и образовательных учреждений



АКИБАНК предлагает работникам медицинских и образовательных учреждений потребительский кредит с низкими процентными ставками и выгодными условиями.

Так, АКИБАНК предлагает следующие условия потребительского кредитования данной категории заёмщиков:
  • При наличии у клиента зарплатной карты АКИБАНКа – по процентной ставке от 12,5% годовых и возможности получения до 800 тыс. руб. без залога и поручительства;
  • При отсутствии зарплатной карты АКИБАНКа - оформить кредит можно по процентной ставке от 13,5% годовых и получить до 500 тыс. руб. без залога и поручительства.

Успейте оформить кредит в АКИБАНКе, и воплотите в жизнь ваши планы на лето.
Подробности оформления и более подробную информацию по кредиту можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).

Источник: АКИБАНК, 14.07.2017




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